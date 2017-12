Sandra Perković, Tin Srbić, vaterpolisti i samostrel reprezentacija najbolji sportaši

Sandra Perković, Tin Srbić, vaterpolo reprezentacija i samostrel reprezentacija proglašeni su najboljima u 2017. godina u 66. izboru Sportskih novosti.

U ovom najdugovječnijem izboru sudjelovalo je 356 novinara iz 62 redakcije, a ove godine je dobio i dvije nove kategorije - potez godine i pothvat godine.

Najboljom sportašicom proglašena je Sandra Perković, šesti put po redu. Ona je bila uvjerljivo najbolja sa 335 glasova ispred Snježane Pejčić, europske prvakinje u streljaštvu i ispred Mikele Ristoski, svjetske prvakinje u skoku u dalje za osobe s invaliditetom.

"2017. godina mi je bila godina iz snova, vratila sam naslov svjetske prvakinje, objedinila sam sve tri titule. Volim ovo što radim i kada ispuniš svoj cilj nema sretnije osobe. Dok god bude tako, tu ćete me gledati, mlada sam, imam tek 27 godina. Što se tiče iduće godine, ništa neću obećavati, želim biti ona prava kada dođem na EP", kazala je Sandra.

Najboljim sportašem proglašen je gimnastičar Tin Srbić, svjetski prvak na preči. On je u izboru pobijedio najboljeg vaterpolista svijeta i svjetskog prvaka s vaterpolo reprezentacijom Sandra Sukna i kapetana hrvatske reprezentacije i člana Real Madrida Luku Modrića.

"Veća mi je bila trema prije nego sam došao na natjecanje. No kada sam došao na natjecanje bio sam opušten i to su mi bila najbolja dva tjedna u živiotu. Vjerojatno sam zato i sve dobro napravio. Ja treniram gotovo svaki dan od svoje četvrte godine, po nekoliko sati šest dana u tjednu i to nije odricanje i muka. Ja to volim raditi, uživam u tom sportu, ja živim taj sport i mislim da svi koji su to to tako gledaju", rekao je Srbić.

"Ponosan sam što sam u ovom društvu s Lukom Modrićem kojeg sam u subotu gledao na televiziji i Sandra Sukna čije sam sve utakmice pogledao", dodao je.

Momčad godine je vaterpolo reprezentacija koja je osvojila svjetsko zlato, a u izboru je pobijedila HNK Rijeku i braću Martina i Valenta Sinkovića. Vaterpolo reprezentacije je osvojila 312 glasova, HNK Rijeka 30, a braća Sinković 9.

"Iza nas je uspješna godina, popeli smo se na vrh svijeta što nam je bila želja. Sad počinje olimpijski ciklus i to nam je krajnji cilj, odnosno plasman na 2020. godina i OI u Tokiju.

Nagrada je čast i obaveza, sada hrvatska javnost može s punim pravom očekivati vrhunske rezultate. Na nama je da nastavimo predaano raditi i rezultat neće izostati", kazao je izbornik hrvatske vaterpolo reprezentacije Ivica Tucak.

Ekipom godine je proglašena samostrel reprezentacija u sastavu Valentina Pereglin, Sanja Komar i Nikolina Krivanek koja je osvojila svjetsko zlato. On esu odnijele pobjedu sa 136 osvojenih glasova, ispred RK Lokomotiva, pobjednica Challenge kupa koje su dobile 119 glasova, dok je treće mjesto pripalo Anđeli Mužinić i Heleni Dretar Karić, zlatnima sa Europskog stolnoteniskog prvenstva za osobe s invaliditetom (73 glasa).

Nagrada za pothvat godine dodijeljena je daljinskoj plivačici Dini Levačić koja je ispisala dio hrvatske povijesti sporta postavši tek šesta osoba i druga žena u povijesti daljinskog plivanja koja je za 90 dana isplivala trostruku krunu daljinskog plivanja: mostove Manhattana u New Yorku, kalifornijski zaljev od otoka Cataline do San Pedra te La Manche.

"Ponosna sam na sebe i trebalo mi je dosta vremena da shvatim što sam napravila. Često pomislim zašto si ovo radim, ali kada sve završi, zaboravim i gledam što ću dalje. Potrebne su godine treninga, za psihičku pripremu još i više, a također je potrebno biti poseban tip osobe jer je ovo samački sport", rekla je Dina Levačić primajući nagradu.

Nagrada za potez godine je pripala vaterpolistu Anđelu Šetki koji je kmogućio tjedan boravka na moru u Splitu i na Braču za 27-oro vukovarske djece

Nagrada ROST sport za fair play pripala je sportskom direktori i treneru Ivanje Reke Dariju Lujiću koji je svom igraču naredio da zabije auto gol da bi suparnička momčad došla do izjednačnje i na kraju do boda nakon pogrešne odluke suca koji je dosudio nepostojeći gol.