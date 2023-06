Sada je i službeno: Asensio objavio da odlazi iz Reala, nagađa se da ga želi europski velikan

U Zadru

Srna: 'Hrvatska je prošla što Ukrajinci danas prolaze. Nadam se zadnjoj epizodi o pobjedi nad Rusijom'

Ekskluzivnom projekcijom filma 'Football must go on' o dirljivoj priči Šahtara tijekom rata u Zadru je otvoren Sunset Sports Media Festival. Film prikazuje priču ukrajinskog kluba koji već osam sezona igra izvan svog grada i stadiona zbog rata u Ukrajini