S Turskom smo uvijek nekako izjednačeni, bit će teško

Hrvatska nogometna reprezentacija prije utakmica Lige nacija ima “generalnu probu” s Turskom (srijeda, 18.45). S Marijem Pašalićem i izbornikom Zlatkom Dalićem razgovarali smo o tome.

– Bit će to nezgodna utakmica, Turska ima kvalitetne igrače, neke i osobno poznajem, igraju u Serie A, Demirala iz Juventusa, Calhanoglua iz Milana. Igraju bitne uloge u svojim klubovima i samo riječi hvale za njih. No, i mi smo kvalitetni i vjerujem da ćemo to i pokazati – kaže Pašalić.

– Čeka nas teška utakmica i zahtjevan protivnik. Igrali su Turci s Njemačkom 3:3 i to dovoljno govori. Mi ćemo se pokušati pripremiti za ono što nas čeka dalje. Žao mi je što nema publike na tako lijepom stadionu. Imamo Vidu i Melnjaka koji igraju u turskoj ligi, oni su tamo napredovali. Turska ima sjajne igrače u velikim klubovima, uvijek s njom igramo nekako izjednačeno, no turski nogomet napreduje. Ima dobru infrastrukturu, lijepe stadione, iskusnog trenera... Želim im puno uspjeha, ali mi smo viceprvaci svijeta i u svakoj utakmici želimo pobijediti. U Ligi nacija smo u teškoj skupini s europskim i svjetskim prvacima. Kod nas je i smjena generacija u reprezentaciji, ali nam je cilj ostanak u elitnoj skupini – kaže izbornik Dalić pa se osvrće na pandemiju koronavirusa i napominje što ona znači za igrače.

– Došli su iz klubova i mi izbornici moramo voditi računa o tome da ih ne opteretimo i ne uništimo. Zbog pandemije je zgusnut kalendar, moramo zaštititi igrače.

Turske novinare zanimalo je zašto je Dalić aktivirao pet pretpoziva.

– Znali smo da se svašta događa zbog pandemije, netko se može i ozlijediti, igramo tri utakmice u sedam dana, moramo imati širi izbor igrača.