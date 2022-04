Rusija se vraća u Davisov kup i zbog toga je odgođen ždrijeb?

Ždrijeb ovogodišnje završnice Davisova kupa koji se trebao održati jučer u Londonu odgođen je za 26. travnja, na istom mjestu. Osim objave o odgodi termina, Međunarodni teniski savez (ITF) nije ponudio objašnjenje zbog čega se to dogodilo. Spominju se tek tehnički razlozi.

- Dobili smo dopis o tome iz ITF-a, ali, da, nema objašnjenja. Ne znamo o čemu se radi, ali vremena ima dovoljno tako da nam ova odgoda neće otežati organizaciju odlaska naše reprezentacije na jedan od četiriju turnira - kaže Jelena Kostanić, sportska direktorica HTS-a.

U neslužbenim teniskim krugovima spominje se mogućnost da je do odgode ždrijeba došlo zbog toga što se još možda računa na povratak reprezentacije Rusije (to bi se eventualno dogodilo ako bi se rat u Ukrajini brzo završio, ali naznaka za to baš i nema), no sve su to samo nagađanja...

U Londonu su tako ždrijebani samo parovi Svjetske skupine I i Svjetske skupine II. Što se tiče elitnog razreda, Hrvatska je kao jedan od finalista prošlogodišnjeg natjecanja postavljena za prvog nositelja, a zajedno s nama u prvom jakosnom šeširu su još Španjolska, Francuska i SAD. U drugoj jakosnoj skupini su Njemačka, Kanada, Italija i Velika Britanija, u trećoj Kazahstan, Belgija, Srbija i Argentina, a u četvrtoj Švedska, Australija, Nizozemska i Južna Koreja. Gradovi domaćini četiriju turnira su Bologna (Italija), Hamburg (Njemačka), Glasgow (Velika Britanija) i Malaga (Španjolska).

Natjecanje po skupinama održat će se od 14. do 18. rujna, a po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine nastupit će na završnom turniru (na ispadanje) koji će biti odigran od 23. do 27. studenoga.