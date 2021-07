Ronaldov bivši trener otkrio zašto ga je teško trenirati: To je problem našeg društva

Bivši trener Juventusa Maurizio Sarri (62) izjavio je da je bilo teško trenirati ekipu u kojoj je Cristiano Ronaldo, jer je morao voditi računa i o osobnim interesima portugalskog golgetera.

- Ronalda nije lako trenirati, on je poput multinacionalne kompanije koja ima svoje interese koje morate uskladiti sa onime što je najbolje za klub. Njegova popularnost nadilazi značaj kluba, on ima više od 200 milijuna pratitelja na društvenim mrežama i to je problem našeg društva. Sve se više govori o igračima, a sve manje o momčadima - izjavio Maurizio Sarri i dodao:

- Naravno, ima i puno pozitivnih stvari kada imate Ronalda u momčadi, jer on donosi rezultate i to važne rezultate.

O čemu Sarri govori najbolje pokazuje podatak da se Cristiano Ronaldo (36) popeo na prvo mjesto kada je u pitanju zarada od reklama na njegovom Instagram profilu, te je sa čelne pozicije skinuo američkog glumca Dwaynea "The Rock" Johnsona. Ronaldo, koji ima 308 milijuna pratitelja na Instagramu, može naplatiti 1,6 milijuna dolara za jednu reklamnu objavu na svom Instagram profilu, nedavno je objavila tvrtka "Hopper HQ", koja se bavi marketingom na društvenim mrežama.

Sarri je u lipnju 2019. potpisao trogodišnji ugovor s Juventusom. S klubom je osvojio talijansko prvenstvo, ali zbog ispadanja u osmini finala Lige prvaka od Lyona dobio je otkaz nakon samo jedne sezone, a naslijedio ga je Andrea Pirlo.

- Kad smo u sezoni 2019–2020. osvojili Scudetto uopće nije bilo zajedničkog slavlja. Svaki je igrač samostalno otišao na večeru. Imao sam osjećaj kao da se moj rad ne cijeni, da se osvajanje prvenstva uzima zdravo za gotovo. Primjerice, na kraju protekle sezone slavili su osvajanje četvrtog mjesta u Seriji A, pa mi se čini da bi možda bilo bolje da sam došao u Juve godinu dana kasnije - kazao je Maurizio Sarri, koji je u lipnju postao trener Lazia.