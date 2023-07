Ronaldo ima novi posao: U svoju strast uložio je već milijune eura, a svote samo rastu

Od svoga dolaska u Saudijsku Arabiju, Cristiano Ronaldo širi poslovne horizonte. U posljednjim godinama igračke karijere, nije više samo nogometaš. Sada je postao i dioničar tvrtke Chrono24 koja prodaje luksuzne satove.

"Imamo sjajnu vijest za ljubitelje satova diljem svijeta: Cristiano Ronaldo je postao naš dioničar. Njegova strast za satovima se spojila s poslovnom genijalnošću. Ovo je veliki dan za nas, ali i za cijelu zajednicu ljubitelja satova", objavili su iz tvrtke Chrono24. Nije poznato koje su visine Ronaldova ulaganja u tvrtku, kao ni udio u dionicama.

Tvrtka u prodaji ima oko 530 tisuća satova. Ronaldo je i sam ljubitelj i sakupljač luksuznih satova, što mu je vjerojatno bio dodatan poticaj da uloži u tvrtku. Već je imao veze sa ovom industrijom. U svibnju je tvrtka Jacob & Co predstavila sat s njegovim likom koji stoji gotovo 25 tisuća eura.

Cristiano Ronaldo is the new ambassador of the watch company Chrono24. ⌚🔥 pic.twitter.com/6LZbpiBbaD