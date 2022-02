Cristiano Ronaldo ima stotine milijuna eura, a djetetu ne želi kupiti iPhone. Evo zbog čega

Velika nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo (36) u karijeri je, prema nekim izvorima, zaradio više od milijardu dolara, no jako je pažljiv kada je u pitanju novac i odgoj djece.

Portugalac ima četvero djece, a nedavno je otkrio da je njegov najstariji sin Cristiano Jr. (11) zatražio da mu otac kupi iPhone. No, nije ga dobio.

- Junior me zamolio za iPhone, ali sam mu rekao 'ne'. Ako me želi nazvati, neka to učini preko svoje bake. Želim svom sinu prenijeti ideju da nije lako imati sve što poželiš. Najbolja stvar koju mu mogu dati je obrazovanje - rekao je Ronaldo.

Ronaldo smatra da današnja djeca previše vremena provode na mobitelima.

- Moje najstarije dijete uskoro će napuniti 12 godina i svaki put me pita 'tata, mogu li dobiti telefon'. Odgovorim mu da ima vremena za to. Tehnologiju treba koristiti, ali ne biti opsjednut njome. Dajte im, ali u određenim intervalima, ne dajte im cijelo vrijeme. Mislim da je to glavna poanta ovdje - rekao je Ronaldo.