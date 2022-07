Nogometaši Rijeke u četvrtak 21. srpnja (Stadion Rujevica, 20.30 sati) dočekuju Djurgarden u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige.

Rijeka je danas pustila u prodaju ulaznice za taj dvoboj.

Ulaznice se mogu kupiti na zapadnim blagajnama od ponedjeljka do petka od 16 do 21 sat, te subotom od 9 do 13 sati, kao i online ovdje.

Cijene ulaznica pogledajte na fotografiji.

Foto: Rijeka