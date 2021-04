Rijeka je Bjeličina crna mačka jer ga je i s Dinamom i s Osijekom izbacila iz Kupa

Rijeka i Osijek u 17 sati sastaju se 89. put u Hrvatskoj nogometnoj ligi; Riječani imaju dvije pobjede više (34-32), 22 puta bilo je neodlučeno.

Osijek je posljednji put na Rujevici slavio u listopadu 2017. godine, bilo je 2:1, a ove sezone Osijek ima dvije pobjede, a jednom je bilo neodlučeno.

Veselimo se derbijima

– Očekujem tešku i neizvjesnu utakmicu kao i uvijek dosad. Nebitno da li na domaćem ili gostujućem terenu. Liga je teška i zahtjevna. Pripremamo se za Osijek, znamo što nas čeka, znamo njegove kvalitete. Međutim, i mi imamo kvaliteta – kazao je trener Rijeke Goran Tomić i dodao:

– Rezultati Osijeka govore sami za sebe, svaka čast Osječanima na tome, bore za naslov prvaka, a to dovoljno govori o radu trenera Bjelice i Osijekovih igrača.

Rijeci slijede tri derbija, s Osijekom, Hajdukom i Dinamom.

– Jako se tome veselimo! To su prave utakmice, spremni smo za njih i za to da na najbolji mogući način završimo sezonu – rekao je Tomić.

Najbolji plasman u povijesti

Trener Osijeka Nenad Bjelica u rujnu prošle godine debitirao je na klupi bijelo-plavih upravo u susretu s Rijekom u Gradskom vrtu i slavio pobjedu 3:0. Međutim, baš od Tomićeve Rijeke doživio je najbolniji poraz u sezoni, u četvrtfinalu Kupa (1:2), kao što je i s Dinamom u prethodne dvije sezone u Kupu gubio upravo od Rijeke, prvo od Bišćana, a potom i od Rožmana. Momčad s Rujevice Bjeličina je crna mačka.

– Naš je mentalitet čvrst. Bilo gdje i protiv bilo koga igramo uvijek na pobjedu. Na kraju to možda i ne završi uvijek po našim željama jer se uvijek može dogoditi loš dan ili da protivnik jednostavno bude bolji i raspoloženiji, ali u svaku utakmicu moramo ući s pobjedničkim ambicijama. Mislim da smo velikim dijelom to uspjeli usaditi u momčad – kaže Bjelica pa se osvrće na današnjeg suparnika.

– Rijeka je u posljednje vrijeme u visokoj formi. To respektiramo, ali isto tako vjerujemo da ćemo u nedjelju pronaći snagu i energiju za novu pobjedu kojom bismo nastavili pritiskati Dinamo na vrhu. To je zapravo i sve što u ovom trenutku možemo učiniti u borbi za naslov. Pobjeđivati, držati priključak, na taj način učiniti Dinamo nervoznim i čekati njegov eventualni kiks. U biti, mi smo svoj cilj ove sezone već ostvarili. Najbolje smo plasirani u povijesti kluba, Europa je osigurana, ali to nas ne zadovoljava. Želimo više i dok god postoji mogućnost za to, nećemo odustati.

Osječani će na Rujevici biti oslabljeni, bez kartoniranih Kleinheislera i Žapera, te bez ozlijeđenoga Miloša.