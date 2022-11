'Reprezentacija nije poligon za samopromociju igrača. Tko to ne shvati, otpast će! Uveli smo red'

Livnjak Zlatko Dalić (56) bit će u Kataru prvi izbornik koji će hrvatsku nogometnu reprezentaciju voditi na dva Svjetska prvenstva, 2018. i 2022. godine. Do sada su vatrene na SP-ima vodili Miroslav Blažević (1998.), Mirko Jozić (2002.), Zlatko Kranjčar (2006.) i Niko Kovač (2014.). Pitali smo Zlatka Dalića u intervjuu za naš specijal posvećen Svjetskom prvenstvu – koliko je odlazak u Katar drugačiji u odnosu na Rusiju prije četiri godine?



– Sigurno je drugačije. Odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiju za mene je bilo nešto s čim se srećem prvi put, osjećao sam neizvjesnost, nisam znao što me čeka tamo. No, istodobno bilo je lakše nego sada, budući da nije bilo velikoga imperativa rezultata, nije bilo velikih očekivanja, niti je bilo ikakve euforije oko nas. U biti, prije tog Svjetskog prvenstva malo tko je vjerovao u hrvatsku reprezentaciju, u njezinu kvalitetu i veliki rezultat. A ove godine očekivanja su velika jer smo dignuli letvicu jako visoko osvojivši drugo mjesto u Rusiji, a kakvi mi jesmo, odmah postavljamo i visoke ciljeve. S te strane je teže, zahtjevnije, a ja ću kao i uvijek biti optimist, ali realan; da moramo ići utakmicu po utakmicu i pokušati igrati najbolje što je moguće. Ima još deset reprezentacija koje očekuju veliki rezultat, i mi smo u toj kategoriji. Ja vjerujem u nas, ali za mene je ovo teža situacija nego 2018. godine – kazao je Dalić.