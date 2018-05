Redsi slave kad su kraljevska vjenčanja

Nogometna povijest Liverpoola seže daleko u prošlost, no najzanimljivije utakmice, uz ovu danas, baš su dvije posljednje iz finala Lige prvaka. Previše se slučajnosti događalo te 1981. godine pa i kasnije 2005., a nešto se i ponovilo 2018. i sve su nekako povezane s klubom s Otoka. Naime, sve je počelo na Parku prinčeva u Parizu 27. svibnja 1981. godine kada je Liverpool u jedinom međusobnom finalu pobijedio Real s 1:0 golom Alana Kennedyja u 82. minuti.

Te je godine, osim slavlja Redsa, svijet slavio vjenčanje princa Charlesa i Diane, a Mahathir Mohamed postao je premijer Malezije. Te je godine izvršen i atentat na papu Ivana Pavla II. Sve su to situacije koje su se jednostavno dogodile, no onda su se slične stvari ponovile i 2005. godine. Ponovo je Liverpool igrao finale Lige prvaka i slavio je. “Čudo u Istanbulu”, kako je nazvan taj finale, Liverpool je diglo u nebesa. Na stadionu Atatürk Milan je na poluvremenu vodio s 3:0. U drugom poluvremenu Steven Gerrard, Vladimír Šmicer i Xabi Alonso postigli su tri pogotka u šest minuta i vratili Liverpool u igru, bilo je 3:3. Na kraju se odlučivalo jedanaestercima. Rezultat je bio 3:2 za Liverpool i bio je to njegov peti trofej Kupa/Lige prvaka u povijesti. Sve što se događalo prije i poslije te utakmice svijetu više nije bilo toliko zanimljivo.

Te je godine umro papa Ivan Pavao II., onaj na kojega je izvršen atentat 1981. Osim toga, 2005. ponovo je bilo kraljevsko vjenčanje. Princ Charles ponovo je išao pred oltar, te godine vjenčao se s Camillom Parker Bowles. Slično onome što se dogodilo 24 godine ranije. No tada se upleo novi događaj u priču – FA kup. Manchester United izgubio je finale kupa te godine, i to od Arsenala. Sada, 18 godina kasnije, Liverpool je ponovno izborio finale Lige prvaka, Manchester United ponovno je izgubio finale FA kupa, ove godine od Chelseaja. Osim toga, svi smo ponovno bili zatrpani fotografijama i prijenosima s kraljevskog vjenčanja. Ovaj put princ Harry vjenčao se s Meghan Markle. No čak je i njihov pir zasjenio nogomet, točnije David Beckham o kojem se pisalo gotovo kao i o njima. I Malezija se opet uključila u priču. Mahathir Mohamad izabran je za premijera, a čovjek sada ima 92 godine... Primijetili su sve te sličnosti fanatični navijači Liverpoola. Na događaje oko ta posljednja tri finala Lige prvaka nisu mogli zažmiriti. Liverpool tako ide po svoje novo čudo, ovaj put u Kijev. Usto, sada ima Salaha u momčadi tako da mu i šanse protiv Reala nisu male. A osim šanse, imaju i navijače na svojoj strani, svijet ponovo navija za momčad s Otoka. Izgleda da je svima već dosta istih pobjednika i pomalo bahatih kraljeva koji love svoju treću uzastopnu pobjedu u elitnom natjecanju. Jedino papa Franjo sigurno navija za Real jer povijest i statistika nisu na njegovoj strani ako Liverpool pobijedi. No možda se utakmicom ove godine stvari promijene.