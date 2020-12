Rebić i društvo u zadnjim minutama do boda protiv Parme

Nogometaši Parme bili su na korak do senzacije, no Milan se spasio od prvog poraza sezone golom Thea Hernandeza u sudačkoj nadoknadi za 2-2.

Milan je bio na rubu prvog poraza ove sezone i prekida serije od 22 ligaške utakmice bez poraza. Parma je imala 2-0, no lider Serie A izvukao se osvojivši barem bod.

Gosti su poveli u 13. minuti golom Hernanija, a u 57. minuti Jasmin Kurtić je zabio za 2-0. Theo Hernandez je u 58. minuti smanjio, a u prvoj minuti nadoknade zabio iza 2-2.

Ante Rebić je odigrao cijeli susret za domaći sastav koji i dalje vodi na ljestvici, no sada ima samo tri boda više od Intera.

U ranije odigranim susretima Juventus, Roma, Napoli, Inter i Atalanta ostvarili su pobjede.

Juventus je na gostovanju pobijedio Genou sa 3-1 postigavši dva gola u posljednjih 12 minuta susreta. Genoa se dobro držala do same završnice, no torinska "Stara dama" je stigla do pobjede golovima iz kaznenih udaraca koje je realizirao Cristiano Ronaldo.

Gosti su poveli u 57. minuti golom Paula Dybale, no samo četiri minute kasnije izjednačio je Stefano Sturaro. Ipak, Juve je u samoj završnici stigao do pobjede i to Ronaldovim golovima iz jedanaesteraca (78, 89)

Za domaći sastav je do 73. minute igrao Marko Pjaca, dok Milan Badelj nije nastupio.

Roma je na gostovanju pobijedila Bolognu sa 5-1, Atalanta je porazila Fiorentinu sa 3-0, Napoli je slavio protiv Sampdorije sa 2-1, dok je Inter na gostovanju bio bolji od Cagliarija sa 3-1.

Rimljani su sav posao obavili u prvom dijelu postigavši pet golova. Već nakon 15 minuta je bilo 3-0 za goste, a do kraja poluvremena Roma je zabila još dva gola, a strijelci su bili Poli (5-ag), Džeko (10), Pellegrini (15), Veretout (35) i Mhitarjan (44). Za domaćine je zabio Cristante pogodivši vlastitu mrežu u 24. minuti.

Previše problema nije imala niti Atalanta koja je na svom terenu porazila Fiorentinu sa 3-0, a strijelci su bili Gosens (44), Malinovski (55) i Rafael Toloi (63). Mario Pašalić nije nastupio za domaći sastav zbog ozljede mišića, dok je Boško Šuralo bio na klupi za pričuve.

Napoli je gubio na poluvremenu od Sampdorije koja je povela u 20. minuti preko Jakuba Jantka. No, u nastavku je domaćin zabio dva gola za pobjedu, a strijelci su bili Lozano (53) i Petagna (68). Karlo Letica nije branio za goste.

U prvom nedjeljnom dvoboju Inter je slavio kod Cagliarija s 3-1.

Otočani su poveli golom Riccarda Sottila (43), a Inter je izjednačio u 77. minuti preko Nicola Barelle. Milanezi su do pobjede došli u samoj završnici - prvo je Danilo D'Ambrosio u 84. minutu zabio za 2-1, a konačan rezultat postavio je Romelu Lukaku golom u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Marcelo Brozović je odigrao cijelu utakmicu, a Ivan Perišić prvo poluvrijeme kod Intera, dok je Marko Rog kod domaćina upisao svih 90 minuta.

Na ljestvici vodi Milan sa 27 bodova, Inter je drugi s tri boda manje, Napoli ima 23, baš kao i Juventus.