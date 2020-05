Realov stadion je neprepoznatljiv, evo kako sada izgleda

Nogometa u Španjolskoj još nema pa je Real Madrid krenuo s radovima. Naime, u toku je obnavljanje jednog od najpoznatijih stadiona na svijetu - Santiago Bernabeua.

Predsjednik kraljevskog kluba Florentino Perez već je ranije planirao veliku obnovu stadiona koja će mu u potpunosti promijeniti izgled, a za to su se u klubu odlučili iskoristiti stanku uzrokovanu pandemijom koronavirusa.

Work is underway at the Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/deZK9ulNbb