Real želi miljenika Hrvata, a to bi moglo donijeti desetke milijuna eura u Dinamovu blagajnu

Nekadašnji Dinamov dragulj Dani Olmo svim navijačima zagrebačkog kluba donio je nebrojene radosti u plavom dresu, a svojim odlaskom je maksimirskom klubu donio i 25 milijuna eura uz 20 posto od sljedećeg transfera.

Iako je bilo jako vjerojatno da će taj sljedeći transfer, nakon dokazane kvalitete u Dinamu, a i sada u Leipzigu, biti u Barcelonu, ljetos su Katalonci zakasnili s dogovorom, a dolaskom Xavija je prevagnula želja za Ferranom Torresom, iako je i 'Olmić' bio jako blizu toliko čekanom dogovoru s katalonskim gigantom kojemu treba vratiti stari sjaj.

No, sada se u utrku ubacio i najveći rival - Real Madrid. Barcino dijete na meti je kraljevskog kluba, a kolika će cifra doći na stol ostaje i dalje nepoznanica. Naime, Olmova odšteta u slučaju prijevremenog raskida iznosi velikih 75 milijuna eura, no hoće li to netko pa makar i Real htjeti izdvojiti za Danija, ostaje vidjeti.

Dinamo će, bez obzira na to kakva odšteta bude dogovorena, dobiti 20 posto od dogovora. To znači da će ('ching ching') blagajna biti punija za desetke milijuna eura.