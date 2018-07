Real poručio Ronaldu: prije nego što odeš navijačima reci istinu

Cristiano Ronaldo blizu je odlaska u Juventus, samo se čeka potvrda. Iako se ovakav rasplet prije samo nekoliko dana činio nestvarnim, Portugalac je uistinu spreman napustiti Real Madrid i potpisati za staru damu s kojom je dogovorio četverogodišnji ugovor koji će mu godišnje donijeti 30 milijuna eura.

Real Madrid je u siječnju snizio Ronaldovu klauzulu, ali nije očekivao da će njegova zvijezda uistinu i zatražiti transfer i ostao je šokiran čitavim razvojem događaja, piše Goal.

Činjenica da će vjerojatno ostati bez svog najboljeg igrača u povijesti i to za 'samo' 100 milijuna eura razljutila je navijače kraljevskog kluba i to je jedan od razloga zbog kojeg je Real poručio Ronaldu: 'OK, idi, ali reci da si to želio'.

Kraljevi traže od Ronalda da se izjasni i svima prizna kako je sam želio otići, piše Marca. Real želi skinuti krivnju sa sebe i izbjeći bijes usmjeren prema predsjedniku Florentinu Perezu. T

akođer, dobili bi tako priliku da se javno zahvale Ronaldu za sve što je napravio u klubu i izbjegli eventualno ponavljanje scenarija od prije nekoliko godina kada je odlazio Iker Casillas.

>> Pogledajte što Večernjakovi novinari kažu o našem sljedećem suparniku Rusiji

[video: 25648 / ]

Ronaldov agent Jorge Mendes mora uvjeriti Pereza da je puštanje Ronalda jedini ispravan potez, ali tek nakon što veliki Realov šef da zeleno svjetlo, Juventus može krenuti sa slavljem.

Cristiano Ronaldo je navodno dao riječi šefu Juventusa Andreji Agnelliju da stiže u Juventus, piše Marca. Osvojio ga je Agnellijev pristup i osjetio je koliko ga cijeni, koliko ga klub želi i da će biti važna figura ako preseli u Torino. A stimulirala ga je i činjenica da može postati čovjek koji će nakon više od 20 godina vratiti trofej Lige prvaka klubu.

Portugalska zvijezda još je nakon finala Lige prvaka u Kijevu svojom izjavom dao naslutiti da je odradio posljednju sezonu s kraljevima. U Madridu se više ne osjeća voljenim i cijenjenim kao prije, a Juventus je odabrao jer je riječ o šampionskom klubu s kojim i dalje može osvajati najvrjednije trofeje.