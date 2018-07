Pogledajte kako je Modrić reagirao na pitanje o Cristianu Ronaldu

Vijest o odlasku Cristiana Ronalda u Juventus odjeknula je u svijetu. Portugalac je nedavno najavio kako bi mogao napustiti Madrid, a sada je, čini se, tome sve bliže.

No zanimljiva situacija dogodila se uoči treninga hrvatske reprezentacije. Naime, španjolska novinarka pitala je Luku Modrića što misli o Ronaldovom odlasku iz Reala.

Hrvatski kapetan nije želio komentirati, ali pitanje ga je iznenadilo i nasmijalo.

Video | Modric laughs when a journalist asks him about Ronaldo leaving Madrid. pic.twitter.com/xvsAwl8jMs