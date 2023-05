Razljutili Pereza: Ancelotti je siguran, ali Modrić će teško spavati

Talijanski trener Carlo Ancelotti (63) će i iduće sezone voditi Real Madrid unatoč porazu 0-4 od Manchester Cityja u polufinalu Lige prvaka, najavio je nakon utakmice Realov direktor za odnose s institucijama Emilio Butragueño. "Carlo ima ugovor s nama. On je sjajan trener i sve je osvojio s nama", izjavio je Butragueño upitan o budućnosti Ancelottija na klupi.

"Ovo je bila loša noć za sve nas, jako smo tužni, no trebamo priznati protivniku da je bio bolji", dodao je za televiziju Movistar +. Real Madrid, koji je prošle sezone osvojio Ligu prvaka, pred svojom je publikom bio odigrao 1-1 no u srijedu navečer je nadigran u Manchesteru od prve do posljednje minute.

Ancelotti, koji ima ugovor do 30.lipnja 2024., također je potvrdio da ostaje na klupi. "Nitko ne sumnja u mene. Predsjednik (Florentino Perez) bio je prilično jasan prije 15 dana", izjavio je Ancelotti. Ancelotti je ove sezone s "kraljevskim klubom" osvojio tri od mogućih šest trofeja.

Real Madrid je došao do pehara europskog Superkupa, Svjetskog klupskog prvenstva i španjolskog kupa. Njegov rival Barcelona osvojila je prvenstvo i španjolski Superkup. "Ova momčad je bila jako dobra ove sezone, a iduće će biti još bolja", napomenuo je Ancelotti.

Njega se posljednjih mjeseci povezivalo s preuzimanjem reprezentacije Brazila, koji je u prosincu ispao od Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, no Talijan je još ranije rekao da želi ostati u Real Madridu.

VEZANI ČLANCI:

"Nismo uspjeli opet ući u finale Lige prvaka, ali to nije zbog pristupa. Bili smo maksimalno motivirani no naprosto smo izgubili od boljeg protivnika", rekao je Ancelotti, dodajući da je polufinale uspjeh jer su u njemu samo četiri ekipe. "Iduće sezone ćemo opet pokušati ući u finale", napomenuo je.

Real Madrid, 14 puta prvak Europe, završio je svoj put u trenutku kada se očekuje potpisivanje novih jednogodišnjih ugovora s najstarijim igračima, Lukom Modrićem (37), kapetanom Karimom Benzemom (35) i Tonijem Kroosom (33). Njima ugovor istječe 30.lipnja baš kao i Marcu Asensiju (27), Daniju Ceballosu (26) i Nachi Fernandezu (33).

Butragueño je rekao da visoki poraz od Manchester Cityja nije razlog da se razmišlja o aktualnoj momčadi. "Ovo je grupa sastavljena od veterana i mlađih igrača koja je osvojila puno toga. Šteta što nismo ušli u finale jer smo se jako veselili tome", izjavio je. "No i Real Madrid mora nekada izgubiti. Trebamo priznati da je City bio bolji i ostati ujedinjeni", zaključio je Butragueño.

VEZANI ČLANCI:

Perez izvan sebe: Ponovo će razmotriti produživanje ugovora

Međutim, Florentino Perez nikad nije tako ljutit kao sinoć nakon utakmice. Toliko ljutit da je odbio pričati s igračima.

"Perez ne može vjerovati što je vidio na Etihadu. Ogorčen je time što su igrači djelovali nezainteresirano, nisu ulazili u duele, a čak neka velika imena nisu mogla ni kontrolirati loptu. Takav stav i ponašanje igrača Reala nedopustivi su bilo kada, a posebno je zabranjeno odustajati u polufinalu Lige prvaka", govorili su na španjolskoj radijskoj postaji Onda Cerro.

"Perez je ekstremno ljut zbog igre i ponašanja iskusnih igrača u povijesnom debaklu. Zato će detaljno analizirati kome će od njih ponuditi produljenje ugovora, koje je za sve bilo dogovoreno i smatrano riješenim", nastavljaju misleći na tri veterana koja drže madridsku momčad, Modrića (37), Benzemu (35) i Kroosa (33). Svima ugovori ističu za nešto više od 40 dana. Premda je produljenje dogovoreno, još nije službeno potpisano, a o njihovoj potrošenosti i godinama pišu mediji cijele Europe.

VIDEO: Let 3 ne prestaje iznenađivati svoje fanove: Oduševili u prvom nastupu nakon Eurovizije