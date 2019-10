Raketa i Mandžukić prolaze kroz teško razdobolje, ovome se sigurno nisu nadali

Kako li vam se samo život može okrenuti u godinu dana! U nogometnom svijetu primjer za to hrvatski su nogometaši Mario Mandžukić i Ivan Rakitić, igrači koji su lani u ovo vrijeme bili u svojim klubovima velike zvijezde, a danas su gotovo zaboravljeni. I dok Raketa dobiva barem mrvice u Barceloni, Mandžo je u Juveu praktički potpuno nestao. Obojica su trenutačno u nemilosti trenera i čelnika klubova i samo čekaju da počne prijelazni rok da promijene sredinu.

Pohvale Josea Mourinha

– Već jako dugo vam želim ovo reći. Za mene je Rakitić jedan od najpodcjenjenijih igrača na svijetu. A fantastičan je igrač na svakoj razini. Defenzivno je sjajan na desnoj strani gdje kompenzira za Messija. Puno trči, a u držanju lopte je fantastičan. On je jednostavan i efektivan. Ponavljam, on je među najpodcjenjenijim igračima svijeta, a riječ je o zaista velikom igraču – rekao je prije samo pola godine Jose Mourinho o hrvatskom reprezentativcu.

I, doista, Raketa je i dalje nogometna veličina, jedan od najboljih veznjaka svijeta, ali danas u Barci grije klupu.

Nevjerojatno do kakvog je obrata došlo ovoga ljeta kada je on u pitanju. Od igrača koji je bio najkorišteniji u katalonskom velikanu, koji je imao veću minutažu i od Messija (u razdoblju od 2014. kada je došao pa sve do ove sezone), postao je igrač koji dobiva minute u sudačkoj nadoknadi.

Usporedbe radi, prošle sezone do kraja listopada odigrao je za Barcu 1133 minute, samo u jednoj utakmici nije igrao od prve minute. Vrijednost na Transfermarktu mu je bila 65 milijuna eura! Ove sezone bio je samo 233 minute na travnjaku, a vrijednost mu je 35 milijuna eura. Što se točno dogodilo, nitko ne zna. Zapravo, nagađa se da mu se klub na neki način osvećuje jer nije želio prihvatiti ponude nekih velikana koji su ga željeli dovesti tijekom ljeta.

– Stalno me ispitujete zbog čega ne igra Rakitić. Imamo puno opcija u veznom redu i ako njega nema u momčadi, onda je u prvih 11 netko drugi. I to je to – neuvjerljivo je slučaj pokušao objasniti trener Valverde.

Barca je ove sezone dovela De Jonga u vezni red, zaoštrila konkurenciju, ali da baš toliko malo igra Rakitić, to je izvan svake pameti. Posebno jer Barca na početku sezone nije briljirala, već sad ima dva poraza u prvenstvu, a u cijeloj prošloj sezoni imala ih je ukupno tri.

– Želim igrati u Barceloni. Nisam tamo da bih šetao gradom ili se divio moru – kazao je Rakitić u Splitu gdje je bio na okupljanju reprezentacije. No ni to nije pomoglo, minutažu i dalje nema, a španjolski mediji nakon te njegove izjave raspisali su se o tome da će u siječnju napustiti klub. Što bi mu, čini se, bio i najbolji potez. Nakon 13 osvojenih trofeja s Barcom, klub ga je odbacio i možda je najbolje vrijeme za rastanak. Raketa je puno dao za taj klub i ne zaslužuje takav tretman, ali ima još velikana koji ga žele u svojim redovima. Prije svih spominju se PSG i Juventus, a i Zvonimir Boban razmatra kako ga privući u Milan...

Drugi naš igrač koji je doživio sličnu sudbinu je Mario Mandžukić, donedavno miljenik navijača i jedan od glavnih igrača Juventusa.

On je ovoga ljeta bio na korak do prelaska u Manchester United, ali u posljednji trenutak odbio je tu mogućnost. Odlučio je ostati i boriti se za svoju poziciju, iako je znao da će novi trener Maurizio Sarri gurati svoga miljenika Gonzala Higuaina. Mandžin potez na kraju se pokazao potpunim promašajem jer ove sezone još nije igrao ni minute, a u posljednje vrijeme nema ga čak ni u zapisniku. Gurali su ga u Katar, što je hrvatski nogometaš odbio, i sad mora čekati siječanj da napusti klub. Igrač koji je poznat kao beskompromisni borac, kojeg su navijači izabrali za najboljeg igrača Juventusa, također ne zaslužuje takav odnos, ali tako je to u svijetu surovog profesionalizma.

Vrijeme za nove izazove

Poslana mu je jasna poruka da nema budućnosti u klubu pa preostalo vrijeme do početka prijelaznog roka može iskoristiti za pronalaženje novog klub. Kako sada stvari stoje, izgleda da bi to mogao biti Manchester United koji je ponovo za njega zainteresiran. Kako bilo, dvojica hrvatskih nogometaša morat će potražiti novi izazov u karijeri i što prije zaboraviti odnos sadašnjih klubova prema njima.