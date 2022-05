Rafael Nadal boluje od degenerativne bolesti: Teško mi je, svaki meč mi je možda posljednji...

Nakon spektakla finala Lige prvaka, Francuska će biti mjesto još jednog sportskog klasika.

Naime, na Roland Garrosu će se danas (od 20.45 sati) sastati Novak Đoković i Rafael Nadal.

Đoković favorit

Rekorder po titulama na French Openu Nadal (13) izborio je četvrtfinale s prvim tenisačem svijeta Đokovićem.

Ova dvojica tenisača odigrala su rekordnih 58 međusobnih dvoboja, 30 puta pobjeđivao je Đoković, a 28 puta Nadal. No, francusko tlo ovog Grand Slam turnira teritorij je Nadala. Slavio je ondje 13 puta u karijeri.

Srbin u međusobnim omjerima ima samo dvije pobjede u devet susreta na French Openu protiv "kralja zemlje". Ipak, treba se sjetiti da su posljednji put u Parizu igrali u polufinalu 2021. godine i tada je pobijedio Novak koji i sada ima veliki motiv.

Naime, već je na ovom turniru naišao na nezadovoljnu publiku koja mu zviždi i ne podržava ga, ali to ga izgleda ne dira jer niže pobjede. Uostalom, ovo mu je velebna prilika da dođe do 21. Grand Slam turnira. U Parizu brani i naslov. Sada je u četvrtfinalu veliki favorit. Osvoji li ovaj turnir, izjednačit će se po GS titulama sa svojim protivnikom. A skupit će i veliku prednost i samopouzdanje pred Wimbledon i US Open koji tek slijede.

Valja reći i da Španjolac nije u svom najboljem izdanju. Iza njega je duga stanka zbog ozljede stopala. Muči ga to sve i sada, priznao je i sam.

– Znam kakva je moja situacija i prihvatio sam je. Ne mogu se žaliti jer igram četvrtfinale Roland Garrosa. Prije dva tjedna nisam bio siguran da ću uopće moći igrati. Uživam u činjenici da sam tu, svaki meč možda je moj posljednji na Roland Garrosu. Prolazim kroz težak proces. Ne znam što će se dogoditi u bliskoj budućnosti pa zato pokušavam uživati koliko mogu. Igram protiv najboljeg na svijetu i jedino što želim je dati sve od sebe – rekao je Nadal pa dodao nešto o samom Đokoviću:

– Nisam igrao s njim već godinu dana, bit će to velik izazov. Borit ću se koliko ću moći. Dobro se poznajemo. Imamo dugu povijest mečeva. Bit ću koncentriran, dat ću sve od sebe. Pobijedio je u zadnjih devet mečeva, osvajač je Rima i sigurno će imati puno samopouzdanja.

Borba s bolnim stopalom

Podsjetimo, Nadal od 2005. godine ima problem s Muller-Weissovom bolesti, riječ je o degenerativnoj bolesti koja izaziva deformaciju jedne od kostiju smještenih u srednjem dijelu stopala.

Do sada se dobro snalazio, kako je i sam rekao – pa igra četvrtfinale Roland Garrosa!

Nakon ovog, 59. susreta s Đokovićem u karijeri, mnoge stvari bit će mu jasnije.