PSG nevjerojatnim preokretom protiv Barcelone izborio polufinale Lige prvaka (1:4)

Paris Saint-Germain i Borussia Dortmund su prva dva polufinalista ovosezonske Lige prvaka te će međusobno igrati u jednom od dva polufinalna susreta. U uzvratima četvrtfinalnih utakmica PSG je ostvario prolaz protiv Barcelone, a Borussia protiv madridskog Atletica, a obje su utakmice bile u najmanju ruku dramatične. Četvrtfinale ove sezone nas nastavlja oduševljavati spektakularnim golijadama, budući da smo u ove dvije utakmice vidjeli čak jedanaest pogodaka. Ukupno gledano, u šest dosadašnjih četvrtfinalnih utakmica vidjeli smo 27 pogodaka, čak 4,5 po utakmici.

Unatoč 3:2 pobjedi Barcelone u prvom dvoboju na gostovanju u Parku prinčeva, PSG je pobjedom na Barceloninom Montjuicu uzvratio s visokih 4:1 i došao do ukupnih 6:4. U dvoboju je čak Barca bila ta koja je povela u 12. minuti te povisila svoju ukupnu prednost na 4:2, no presudni trenutak dvoboja dogodio se u 29. minuti kad je stoper Blaugrane Ronald Araujo zaradio direktan crveni karton nakon što je udarcem po vratu u čistoj prilici za postizanje zgoditka zaustavio krilo PSG-a Bradleyja Barcolu. S igračem manje se Barca jednostavno nije mogla nositi, a PSG je golovima Ousmanea Dembelea, Vitinhe i Kyliana Mbappéa već do 60. minute sve preokrenuo. U nervozi Barcelone je isključen i trener Xavi, a Barca je u samoj završnici s igračem manje bacila sve karte u napad, što im se na kraju obilo o glavu jer je Mbappé zabio još jedan pogodak za konačnih 4:1, te ukupnih 6:4. Tako je prestao ogroman niz od čak 25 uzastopnih utakmica Lige prvaka u kojima je momčad koja je u prvom susretu slavila u gostima te na kraju prošla.

Pravi spektakl gledali smo i na drugoj utakmici gdje je na kultnom Signal Iduna parku Borussia Dortmund pred svojim žutim zidom slavila protiv Atletica iz Madrida s čak 4:2, anulirala prednost momčadi Diega Simeonea iz Madrida te prošla s ukupnih 5:4. Momčad Edina Terzića je došla do 2:0 u kratkom periodu golovima Brandta (34.) i Maatsena (39.), da bi se Atletico vratio autogolom Hummelsa (49.) i golom Coree (64.). Međutim, Borussia nije potonula nakon dva primljena pogotka i prosutog vodstva, nego je opet u kratkom roku golovima Füllkruga (71.) i Sabitzera (74.) došla do velike pobjede. Od tog trenutka se gosti iz Madrida više nisu mogli vratiti.

Drugi polufinalni par doznat ćemo večeras. U preostale dvije uzvratne utakmice četvrtfinala Manchester City na svojem Etihadu dočekuje Real Madrid, dok Bayern na Allianz Areni dočekuje Arsenal. Podsjetimo, oba prva dvoboja ovih momčadi završili su neodlučenim ishodima (Real - City 3:3, Arsenal - Bayern 2:2). U momčadi Cityja bi od prve minute trebali zaigrati hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, dok bi u redovima Real Madrida Luka Modrić utakmicu trebao početi s klupe za pričuve.

Tijek utakmice:

90' Kraj utakmice, PSG je izborio polufinale Lige prvaka.

89' Mbappe je zabio drugi gol i riješio pitanje putnika u polufinale.

72' Lewandowski je sjajno pucao s 16 metara, Donnarumma je jedva obranio, ali nitko od domaćih nije to skrenuo u mrežu.

60' Sviran je kazneni udarac za PSG, Mbappea je siguran realizator.

55' Nakon kornera lopta je stigla do Vitinhe koji je s 20 metara zabio golčinu i propucao Ter Stegena.

46' Početak drugog dijela.

45' Kraj prvog dijela.

45' Tri minute nadoknade.

40' PSG je brzo iskoristio igrača manje i izjednačio preko Dembelea.

34' Xavi je mijenjao, izašao je Yamal, a ušao je Martinez kako bi pojačao obranu.

29' Barca će ostati s igračem manje. Barcola je pobjegao Arauju, ovaj ga je srušio na samom rubu 16 metara i sudac Kovacs je isključio stopera Barce.

28' Odlične šanse za PSG. Ter Stegen je fantastično obranio Mbappeu, a onda je Kounde ispred Mbappea sjajno očistio.

20' Sjajan prodor Raphinhe po lijevoj strani, lopta se nakon ubačaja odbila do Lewandowskog, ali Poljak je pucao preko gola s 15 metara.

12' Fantastično je prošao mladi Yamal, oštro ubacio u pet metara, a tamo je bio Raphinha koji skreće loptu u mrežu za povećanje prednosti na 4:2.

5' Svaki dodir Mbappea s loptom popraćen je zvižducima jer je vrlo realno da će postati igrač Reala.

Barcelona: Ter-Stegen - Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Pedri, de Jong, Gundogan - Yamal, Lewandowski, Raphinha

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mbappe, Dembele

1' Počela je utakmica u Barceloni.

- Pred nama je sjajna prilika za veliki rezultat. Igramo kod kuće, što je prednost, a vjerujem da će Olimpijski stadion pružiti atmosferu kakvu je u prošlosti pružao Camp Nou. Više-manje će sve biti isto kao i u prvoj utakmici, obrambene linije ćemo držati visoko, moramo pokazati karakter i nastaviti s hrabrom igrom. Igramo protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu s jednim od najboljih trenera na svijetu, ali pobjeda u prvoj utakmici dala nam je potrebno samopouzdanje da im se možemo suprotstaviti - rekao je trener Barcelone, Xavi.

- Uvjereni smo da možemo preokrenuti rezultat. Mislim da su se igrači mentalno oporavili od poraza i da uzvrat za nas dolazi u vrlo dobrom trenutku. Očekujem utakmicu koja će biti zanimljiva navijačima, a takve mi treneri baš i ne volimo. Žao mi je što se ne igra na Camp Nou, ali i Olimpijski stadion je isto pozornica vrijedna ovog susreta - izjavio je strateg Parižana Luis Enrique.