Prvi Modrićev trener: Već s 15 imao je 'vanjsku' ali i jednu karakteristiku zbog koje je sada najbolji

Luka Modrić sutra će se na Poljudu opet upisati u povijest, jubilarni 150. put nastupit će u reprezentativnom dresu! Koliko je to velik doseg, najbolje govori podatak da će se izjednačiti s Lötharom Matthäusom, igračem koji ima najviše nastupa za njemačku reprezentaciju. A koliko je tih, zasad 149 nastupa mnogo, najbolje će pokazati činjenica da je Luka iza sebe ostavio mnoge legende reprezentativnog nogometa.

Redom – Iranca Al Daeia i Meksikanca Rafu Marqueza koji imaju po 148 nastupa, Argentinca Zanettija (145), Brazilca Cafua i Francuza Thurama (po 143), Talijana Cannavarra (138), Portugalca Figa (128 nastupa), Talijana Maldinija (127), Brazilca Roberta Carlosa (125) i još mnoge druge velikane. A kada se gledaju samo aktivni reprezentativni igrači, Modrić je na čudesnom 6. mjestu. Ispred njega su tek Kuvajćanin Al-Mutawa (193), Portugalac Ronaldo (187), Meksikanac Guardado (174), Argentinac Messi (161) i Urugvajac Godin (158). A sa 149 nastupa za reprezentaciju Luka je već na 35. mjestu među svim igračima u povijesti nogometa.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 03.06.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - Nogometna utakmica Lige nacija, Hrvatska - Austrija. Luka Modric Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Luka je, od 149, u 54 nastupa nosio kapetansku vrpcu, po tome je iza Srne (68), a ispred Bobana (48) i Nike Kovača (43). Zanimljivo, Luka u tih 149 nastupa nijednom nije dobio crveni karton, a svega sedam puta dobio je žuti.

Modrić na sceni A-reprezentacije traje već više od 16 godina, debi za vatrene upisao je 1. ožujka 2016. u Baselu protiv Argentine (pobjeda Hrvatske 3:2). U toj je utakmici zasjenio i Messija, najavivši da Hrvatska ima igrača koji će dominirati sljedećih mnogo godina. A u tim godinama postao je ne samo najbolji hrvatski nogometaš u povijesti, već i najbolji igrač svijeta u 2018. godini. Mogao je nakon srebra na Svjetskom prvenstvu Luka reprezentaciji reći “zbogom”, nitko mu to ne bi mogao zamjeriti, ali ostao je jer je znao da zamjenu za njega zasad nemamo.

A najljepše od svega je što Luka i danas s jednakim žarom nastupa za vatrene kao što je to činio na svom debiju prije. Bez obzira na to što je s 36 godina uvjerljivo najstariji igrač Hrvatske. Inače, Luka je čak sedam puta zaigrao na velikim natjecanjima, četiri puta na europskim i triput na svjetskim prvenstvima. Otkako je debitirao za vatrene, Hrvatska je propustila samo jedno veliko natjecanje. Svoj osmi veliki turnir Modrić je već osigurao (SP u Kataru), a onda će razmišljati i o reprezentativnoj mirovini. Nadamo se ne i otići u nju...

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 03.06.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - Nogometna utakmica Lige nacija, Hrvatska - Austrija. Luka Modric Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Martin Novoselac trener je koji je jako povezan s reprezentativnom karijerom Luke Modrića. Naime, Novoselac je bio izbornik U-15 reprezentacije kada je Modrić prvi put obukao kockasti dres. Imao je 15 godina, a odigrao je 24 minute u pobjedi protiv Slovenije 5:0 u Rovinju.

– Selektivni proces za Luku Modrića počeo je puno prije te utakmice, razvijali smo ga kroz regionalne i županijske selekcije. Zvao sam ga u kampove, na početku nije bio fizički na nivou, ali kad je malo stasao, pozvao sam ga u reprezentaciju do 15 godina. Imao je dribling, šut, veliki talent, ali malo je zaostajao fizički. Zato je ispočetka imao manju minutažu, no vidjelo se da će biti dobar igrač. Naravno, nismo mislili da će biti igrač baš za Zlatnu loptu. Poslije je na taj talent dobio i tu fizionomiju. Sazrijevao je kroz razvojni proces reprezentacija – rekao je Novoselac.

Je li se već tada izdvajao po želji, karakteru, radu?

– Apsolutno! Bio je zaigrano dijete, ali puno motiva, volje, vjerojatno i zbog tog teškog djetinjstva i rata. Imao je otpočetka taj veliki nacionalni naboj, a ostao mu je do danas. Na tom zajedništvu i nacionalnom naboju koji smo mi potencirali kroz mlađe selekcije A-vrsta izgradila je sve uspjehe. To je tim igračima dolazilo iz obitelji, od roditelja, a mi smo samo nadopunjavali. Luka je u mlađim reprezentativnom selekcijama odigrao 50-ak utakmica, putovali smo vlakom, busevima i samo mu je bilo važno da nastupi u kockicama. I zbog svega toga mene uopće ne čudi da prekjučer u Osijeku kod 0:3 on inzistira da uđe u igru. Njemu je reprezentacija svetinja.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 14.11.2021., Split - Stadion Poljud, kvalifikacijska utakmica za odlazak na SP u Qataru izmedju reprezentacije Hrvatske i Rusije. Luka Modric. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Je li i s 15 godina imao specifičan udarac vanjskom?

– Iako je bio dijete, već je tada bio specifičan po toj vanjskoj. Naravno, s godinama ju je još usavršio. Modrić je igrač procesa, na to sam jako ponosan. Produkt je hrvatske škole koju je poslije u velikim klubovima nadograđivao – zaključio je Novoselac, koji je bio i Cicin pomoćnik u vrijeme Modrićeva debija za A-vrstu, u pobjedi protiv Argentine 2:1.

Teško je tada itko mogao zamisliti da će Luka sutra stići do 150. nastupa za vatrene... Bravo, kapetane!