Legenda Osijeka objasnila poraz protiv Austrije: Još uvijek jako ovisimo o Luki

Nekadašnji hrvatski reprezentativac, Osječanin Robert Špehar (deset nastupa), zajedno sa 16 tisuća sugrađana u Gradskom vrtu, razočaran je ishodom susreta s Austrijancima, ali nije sipao gorčinu i negativu prema našoj nogometnoj reprezentaciji. Tvrdi da baš sada, kada se dogodi ovako težak potop, treba čvrsto stati uz vatrene i dati im bezrezervnu podršku.

- Naravno da smo svi očekivali bolje i da ne možemo biti zadovoljni, rezultat je zaista ružan, no ima tu olakšavajućih okolnosti. Kraj je sezone, igrači su nam doista umorni, a izbornik je dao priliku igračima koji manje igraju. Izveo je potpuno novu obranu i dogodio se težak poraz. Ja sam uvjeren da to nije pravo lice hrvatske reprezentacije, te da imamo dovoljno snage prebroditi ovaj poraz i u optimalnom stanju dočekati utakmicu s Francuzima. Ne bi bilo zgodno da nam se protiv prvaka svijeta dogodi nova blamaža. Evo, vratar Ivušić spasio nas je još težega debakla – istaknuo je Špehar.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 13.03.2021., Petrinja - Na inicijativu predsjednika UEFE Aleksandra Ceferina i predsjednika HNS-a Davora Sukera, u Petrinji se odigrava humanitarna utakmica izmedju nogometnih legendi Hrvatske i Slovenije za pomoc potresom pogodjenim podrucjima. Robert Spehar. "nPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL

U čemu je bio ključ ovoga poraza Hrvatske, i nisu li i Austrijanci u istoj poziciji s obzirom na fizičko stanje igrača?

- Ma nije isto kada ti pred 16.000 ljudi, koji očekuju ofenzivu, atraktivan nogomet i pobjedu, moraš napadati, graditi igru, nego kada stojiš u bloku i čekaš suparnika, kao što su to radili Austrijanci. Žao nam je svima koji smo uz vatrene, ali opet, moramo vjerovati da oni mogu puno bolje pod ovoga – tvrdi Špehar.

Detektirao je osnovni problem u igri hrvatske reprezentacije.

- Pokazalo se da naša izvedba još uvijek jako ovisi o Modriću. Kada njega nema u momčadi, to nije ista reprezentacija. I tko god igrao s njim, on je taj koji svima daje dodatnu vrijednost. Luka Modrić je za nas nenadoknadiv, eto čak i protiv Austrije, koja nije reprezentacija iz europskog vrha. No, meni je i bilo logično da izbornik odmori Luku i da mu da samo pola sata. To je za početak Lige nacije dovoljno, a sada kada Luka krene od početka, bit će to sasvim jedna nova igra. Protiv Francuza bit ćemo sigurno motiviraniji, i ja sam optimist uoči te utakmice – zaključio je Robert Špehar.

Nekadašnji austrijski reprezentativac s pedeset nastupa i 14 pogodaka Ivica Vastić utakmicu Hrvatska – Austrija gledao je u svome domu u Beču. Bio je iznenađen izvrsnim izdanjem Austrijanaca.

Foto: Sanjin Strukic/24sata 08.06.2008., Bec, Austrija - Prva utakmica Hrvatske reprezentacije na EURO 2008 na stadionu Ernst Happel protiv reprezentacije Austrije. Hrvatska je u skupini B sa reprezantacijama Austrijom, Njemackom i Poljskom. Niko Kovac, Ivica Vastic.rPhoto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nisam očekivao da će oni baš tako brzo ‘pohvatati’ zahtjeve novoga izbornika, premda Rangnick poznaje dobar dio njihovih igrača jer ih je vodio u njemačkim klubovima – kazao je Vastić, pa nastavio:

- Hrvatska u napadačkim akcijama nije bila konkretna, a u obrani je ostavljala previše slobodnog prostora Austrijancima. Onako se ne može pustiti Marka Arnautovića, za kojega se zna da je eksplozivan i da ima razoran šut. Majstorski je iskoristio priliku i postigao zaista lijep pogodak.

Je li problem bio u pristupu hrvatskih igrača?

- Ne bih rekao. Hrvatska je igrala u šarenome sastavu, obrana je djelovala nekako ‘labavo’ pa je Austrija to znalački iskoristila. Ovih 3:0 je glatka pobjeda, za mene neočekivano visoka, ali posve zaslužena s obzirom na ono što se odvijalo na travnjaku. Austrijanci igraju kompaktno, nisu nam dopustili kontrolu lopte, u čemu smo najjači, a dapače, Austrijanci su imali dobar posjed i tjerali nas da ih ganjamo po terenu i trošimo se. Na taj način teško je dobiti utakmicu – napomenuo je Vastić.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Tko vam se uopće svidio u hrvatskoj reprezentaciji?

- Teško je nakon ovakvog poraza pronaći nešto pozitivno, Meni se na početku bio svidio Majer, ali to je bilo sve – zaključio je Vastić, koji danas radi kao trener za individualni rad s mladim selekcijama od U-15 do U-18 u školi nogometa bečke Austrije.

I Tomica Kocijan, Varaždinac koji je igrao za Austriju (četiri nastupa, jedan pogodak), bio je iznenađen ishodom.

- Austrija je dobra, njezini igrači nastupaju u njemačkim klubovima, ali opet nisam očekivao njihovu pobjedu. Iako živim u Grazu i nekada sam igrao za Austriju, moje srce ipak kuca za Hrvatsku. S obzirom da je Austrija na novome početku, bio sam uvjeren da će Hrvatska dobiti utakmicu – kazao nam je Kocijan.