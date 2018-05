Pročitajte kako živi jedini hrvatski rukometaš u Emiratima

Ivan Dumenčić jedini je hrvatski rukometaš koji igra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U Hrvatskoj je karijeru izgradio u Dubravi, potom je igrao u Turskoj i Mađarskoj, a njegov današnji klub zove se Al Jazira, ponos Abu Dhabija.

Po jedan stranac u klubu

– Liga je završila, novi/stari prvak je Sharjah koji ima i najbolju školu rukometa i širok kadar koji nedostaje pojedinim momčadima. U ligi može igrati samo jedan stranac. Mi se nismo plasirali na završni turnir. Kad sam došao u prosincu, klub je u sedam utakmica imao sedam poraza. U prvih devet utakmica nakon što sam došao imali smo sedam pobjeda, jednu neodlučenu i jedan poraz. Po utakmici sam zabijao velik broj pogodaka. Rekord mi je 15 pogodaka protiv prvaka – istaknuo je Ivan.

Uz ligu, igraju se tri kupa. Prvi, Emirates kup, koji se igrao kao liga, završili smo drugi, a drugi je kup zanimljiv jer se igra bez stranaca. Tako da smo mi stranci gledali s tribina. Ovaj vikend počinje President kup i taj je svima najvažniji. Igramo u četvrtfinalu protiv Al Nasra, tamo igra bivši zagrebaš, Makedonac Lazo Majnov. Od nekih većih imena ovdje igraju Selim Hedoui, reprezentativac Tunisa. Na početku sezone tu je bila i egipatska legenda Husein Zaky – kaže Ivan.

- Rukomet je u Emiratima jedan od popularnijih sportova među djecom. Ima dosta klubova, no ove godine neki nemaju seniore pa je liga manja. Dogodine će se proširiti na veći broj jer su svi klubovi dobili upute da bez seniora neće dobit subvencije. Nogomet je i tu broj jedan, ulaže se velik novac. U svim sportovima je jedan stranac, osim u nogometu, tu su tri. U mojoj Al Jaziri igra Marc Boussoufa, igrač koji je “uništio” Dinamo u dresu Anderlechta i Lass Diara, bivši igrač Reala – istaknuo je hrvatski rukometaš.

U klubu mu je trener Walid Ben Amor, bivši igrač Ciudada, Barcelone i reprezentacije Tunisa.

- On je bio taj koji je inzistirao na mom dolasku jer sam mu se svidio. No na početku sam ih odbio jer nisam imao baš previše povjerenja nakon katarskog iskustva.

Ipak, ispostavilo se da je ovo sve puno mirnije okruženje nego Katar. Kako provodite vrijeme?

– Družim se uglavnom sa svojim fizioterapeutom koji je iz Beograda, ali i nekim suigračima, zbilja su odlični dečki. Žive dosta komotnim životom pa se tako i ponašaju, što mi i odgovara. Živim u apartmanu koji mi je klub unajmio u blizini kluba. Ima puno zanimljivosti za vidjeti, a svakako su najimpresivniji Zayedova džamija, Emirates Palace i podružnica muzeja Louvre. Ipak, najviše slobodnog vremena provodim uz filmove i serije u stanu. Zanimljiv je život jer je ovo zaista multikulturalna država u kojoj između 70 i 80 posto populacije čine stranci – kaže Ivan.

Ima ponude iz Turske

Hrana?

– Najviše su me oduševile libanonska i jemenska kuhinja. Kao i svugdje, imamo obrok nakon utakmice od kluba. Nešto što tradicionalno oni vole jesti. U velikim ovalima peku se riža i meso, piletina ili janjetina. I onda svi sjednu na pod i jedu rukama. To mi je na početku bilo neobično, ali i teško tako jesti rižu. No sada mi je postalo normalno i uobičajeno – kazao je Ivan. Kakvi su vam planovi?

– Svašta mi prolazi kroz glavu, čak i povratak kući, no izglednije je da ipak nastavim u inozemstvu jer će teško iz Hrvatske stići nekakva ponuda koja bi me zaintrigirala. S obzirom na visine ugovora ovdje, koje su više nego dvostruke nego u Europi, za mene ni ostanak nije isključen. Imam nekih upita iz Turske, tamo sam odigrao lani možda svoju najbolju sezonu. Otišao sam u Beykoz, mali klub koji je prvi put ušao u prvu ligu i cilj je bio ostanak, a mi smo završili kao viceprvaci. Ja sam bio najbolji asistent i drugi strijelac lige i u najboljoj postavi lige – rekao je Ivan.

Jedna ste od važnijih igrača hrvatske reprezentacije u rukometu na pijesku. U svojim vitrinama imate europsko i svjetsko zlato.

– Ove je godine SP u Rusiji, branimo zlato. Nikad nije bilo tako kasno, od 24. do 29. srpnja, tako da mislim da će to biti velik problem svim “profesionalcima” na pijesku. Nadam se da ću moći doći – zaključio je Dumenčić.