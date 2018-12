Priznanje za Raketu! Hrvat zabio najljepši gol u Ligi prvaka

Pogodak Ivana Rakitića, koji je zabio Spursima, izabran je za najljepši gol skupne faze Lige prvaka. Barcelona je pobijedila Tottenham s 4:2, a hrvatski reprezentativac je zabio iz voleja.

U 28. minuti Raketa je s 20-ak metara opalio povratnu loptu iz voleja koja se od vratnice odbila u mrežu.

Osim Rakitićevog pogotka, u konkurenciji su još bili Mauro Icardi (Inter) i njegov gol Tottenhamu, Cristiano Ronaldo (Juventus), koji je zabio Manchester Unitedu, te Ousmane Dembélé (Barcelone), koji je zatresao mrežu Tottenhama.

✨ You voted @ivanrakitic's spectacular volley against Tottenham to win #UCL Goal Of The Group Stage!



Bravo, Ivan! 👏 pic.twitter.com/Zd6k48vdjX