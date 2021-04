Presudili mu mladi vatreni: Engleski izbornik podnio ostavku

Engleski nogometni savez (FA) u petak je objavio da dosadašnji izbornik muške U-21 rerezentacije Aidy Boohroyd napušta tu dužnost nakon što je na njoj proveo sedam godina.

Boothroyd je triput zaredom odveo Englesku na završnicu Europskog prvenstva igrača do 21 godine, ali je na posljednjem njegova reprezentacija završila na zadnjem mjestu u skupini s Portugalom, Švicarskom i Hrvatskom.

Engleze su od plasmana u četvrtfinale dijelile minute, jer su do prve minute sučevog dodatka dvoboja s Hrvatskom vodili s 2:0, što im je bilo dovoljno za prolaz. No, sjajnim pogotkom Domagoja Bradarića izabranici Igora Bišćana došli do rezultata koji ih je odveo u četvrfinale Eura u kojem će igrati protiv Španjolske 31. svibnja, a Engleska je zbog lošije gol-razlike u krugu s Hrvatskom i Švicarskom završila kao zadnja te tako drugi put zaredom nije došla među osam najboljih na Europskom prvenstvu.

- Bila mi je najveća čast predstavljati FA i voditi engleske reprezentacije na najvećim turnirima. Nije završilo onako kako smo željeli, ali sam vrlo ponosan što sam mogao blisko surađivati s igračima za koje sam uvjeren da će imati sjajne reprezentativne karijere i što sam s njima proživio neke vrlo posebne trenutke tijekom godina - izjavio je Boothroyd u službenom priop Ućenju na internetskom portalu Engleskog nogometnog saveza.

Boothroyd je u početku svog angažmana vodio reprezentativne uzraste do 19 i 20 godina, a 2017. je preuzeo mjesto izbornika U-21 reprezentacije, kad je Gareth Southgate promoviran u izbornika najbolje engleske momčadi.

Boothroyd je na Euru u Sloveniji imao oslabljenu reprezentaciju, jer nije mogao računati na nekolicinu najkvalitetnijih igrača te generacije poput Phila Fodena, Masona Greenwooda, Masona Mounta ili Judea Bellinghama, što zbog ozljeda, a što zbog poziva u A reprezentaciju, čiji su dvoboji kvalifikacija za SP 2022. kolidirali s grupnom fazom natjecanja na EP-u igrača do 21 godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci se vratili iz Španjolske