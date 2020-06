Prepoznajete li ovog razigranog dječaka? U životu je sve postigao

Srpski tenisač Novak Đoković (33) od malih je nogu ima silnu želju postati tenisač. U tome je i uspio, danas je najbolji igrač na svijetu.

- Tenis je za mene obaveza, a cilj mi je postati prvak. Najviše volim forhende, bekende i voleje. Njima pobjeđujem protivnike. Igram se noću, budući da danju imamo treninge, školu, domaću zadaću... - govorio je Novak u jednoj dječjoj emisiji dok je imao samo sedam godina.

Već je godinama na vrhu ATP ljestvice, a tijekom karijere osvojio je 79 turnira i ima 17 Grand Slam naslova.

Nedavno je na društvenim mrežama objavljen sigurno jedan od prvih snimaka Novaka Đokovića s teniskim reketom.

Today is Children's Day😊 4 year old @DjokerNole is so cute❤️ pic.twitter.com/FLDRJcjGSw