Prepoznajete li ga? Do jučer je bio poznati kečer, a sada kaže: Osjećam se kao žena!

Jake ruke, tetovaže, brada na kojoj bi mnogi muškarci zavidjeli... Sve je to bio Tyler Reks. Mamio je uzdahe mnogih žena, a unosio strah protivnicima u ringu. Naime, on je bivši kečer koji je sada sve iznenadio priznanjem - osjećam se cijelo vrijeme kao žena, to sam zapravo ja.

- Ovo sam ja. Bez srama, ja. Ovo je strana mene koja je bila skrivena u sjeni i strahu od toga što će svijet, moja obitelj i moji pratitelji napraviti ili reći. Ipak, prestala sam razmišljati o tome što ljudi misle, a to je bio dan kad istinski više nisam imala ograničenja i predstavila sam autentičnu sebe, napisala je na Instagramu Gabbi Tuft (42), odnosno, donedavno kečerska zvijezda poznatija kao Tyler Reks. Uz ovaj je opis priložila svoju fotografiju iz kečerskih dana kada je još bila muškarac.

Inače, dok je još bila muškarac, Gabbi se i oženila za svoju vršnjakinju Priscillu s kojom ima i devetogodišnju kćer Miu.

- Moja voljena supruga, obitelj i najbliži prijatelji su me prihvatili takvu kakva jesam i na tome sam im zauvijek zahvalna. Vaša podrška mi znači više nego što ćete ikada moći zamisliti - zahvalila je pa u širokom opisu dodala:

- Ne očekujem da će se svi složiti i razumjeti. Nije na meni da mijenjam nečija uvjerenja. Samo znam da se vanjština može promijeniti, ali duša ostaje ista - poručila je.