FOTO Golman nokautirao igrača na utakmici: Srušio se nepomično, odvezla ga hitna

Utakmica Belenensesa i Porta završila je bez pogodaka (0:0), a ono po čemu će ostati upamćena zasigurno je krvavi nokaut u samoj završnici utakmice.

Bila je 88. minuta kada je Corona ubacio loptu u kazneni prostor, a na nju su krenuli igrač Porta Nanu i domaći Edgar. Nije niti golman mirno stajao, Kritsyuk je utrčao u 'sendvič' i s obje šake udario u glavu Nanua koji se srušio, a medicinska pomoć je stigla istoga trena.

Sudac je pokazao da su potrebna nosila, a hitna se mučila s pristupom na teren. Ipak, nekako nakon 10-ak minuta patnje su uspjeli staviti unesrećenog igrača na nosila.

Dok su ostali igrači bili u panici, plakali i molili, Nanuova je ruka pala s nosila i bilo je jasno koliko je u nesvijesti, a na njega su stavili i foliju za održavanje tjelesne temperature.

Kapetan Pepe je nakon utakmice koja se igrala do 108. minute rekao kako su saznali da se Nanu probudio u kolima.

Zanimljivo, golman je ostao bez opomene, ali su žute kartone dobili i trener Porta Sergio Conceicao i Marega zbog prigovora sucu. Koliko je to realno i tko je još trebao dobiti kartone i koje boje ostaje pod upitnikom, iako smo ih viđali kako se dijele i za puno nebitnije stvari od ovakvih.

