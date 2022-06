Preminuo bivši Hajdukov vratar Lukša Poklepović

Jutros je u Splitu nakon kratke i teške bolesti u 78. godini života preminuo bivši vratar Hajduka Lukša Poklepović.

Luka, u Splitu i Hajduku poznatiji kao Lukša Poklepović, rođen je u Gradu pod Marjanom 16. veljače 1945. godine. Nogometnu karijeru započeo je 1958. godine u tićima i repcima Hajduka, pod vodstvom Luke Kaliterne i profesora Dušana Đorđevića.

Tijekom četiri godine prošao je kroz Hajdukove mlađe uzraste, da bi za prvu momčad Hajduka debitirao u prvenstvenom susretu protiv Partizana u Beogradu u prosincu 1962. godine, pod vodstvom trenera Hajduka Florijana Matekala.

Potom je zajedno s vratarima Hajduka tog vremena Radomirom Vukčevićem, Zdenkom Vukasovićem i Antom Sirkovićem čuvao vrata Hajduka do 1967. godine kada, kako ističe, u sportskom smislu ''emigrira'' iz Jugoslavije, jer se tada nije smjelo ići igrati u inozemstvo prije 28. godine, a on je imao samo 22. Zajedno s Andrijom Ankovićem otišao je u njemački prvoligaški klub Kaiserslautern. Međutim, zbog sportske emigracije bio je prisiljen godinu dana pauzirati.

Naredne 1968. godine Lukša Poklepović prihvaća poziv belgijskog prvoligaša Beverena čiji gol čuva do 1973. godine, kada se vraća kući i pristupa tada republičkom ligašu Solinu gdje je godinu dana vratar i trener vratara u klubu. Zatim od 1974. do 1975. godine vratar je drugoligaša Šibenika, a od 1975. do 1977. godine čuvao je gol grčkog prvoligaša OFI-e s Krete. Teška ozljeda koljena 1977. godine prisilila je Poklepovića na relativno rani prestanak aktivnog igranja u 32. godini života.

Lukša Poklepović za Hajduk ima ukupno 82 nastupa, a bio je i član momčadi Hajduka koja je u sezoni 1966./67. Split donijela prvi put jugoslavenski nogometni kup.

Branio je za juniorsku, omladinsku i B reprezentaciju Jugoslavije. Godine 1964. sa samo devetnaest godina bio je pozvan i u A reprezentaciju Jugoslavije, ali zbog ozljede nije nastupio. Kao vratar reprezentacije Jugoslavije do 19 godina osvojio je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu 1962. u Rumunjskoj.

Po završetku igračke karijere svoj mir pronašao je u Milni na otoku Braču odakle mu je otac. Jedno vrijeme obnašao je dužnosti trenera Kolektivca iz Postira i Jadrana iz Supetra.