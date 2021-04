Predsjednik Superlige lagao cijelom svijetu! Objavljen dokaz da nije govorio istinu

Predsjednik novoosnovane nogometne Superlige, Florentino Perez (74) jučer je dao veliki intervju u kojem je progovorio o budućnosti nogometa, a danas je uhvaćen da ne govori istinu.

Naime, Perez je rekao da skupina od 12 klubova koji su začetnici Superlige u svoje društvo nije pozvala PSG, Bayern i Borussiju Dortmund.

No, njemački magazin Der Spiegel objavio je dokument u kojem se vidi da to nije istina. Spomenutim klubovima ponuđeno je članstvo, ali i to da budu "dodatni osnivači".

Perez claiming that #PSG, #Bayern and #BVB were not invited is a straight up lie. Documents obtained by Der Spiegel show that #Bayern and #BVB were invited and have 30 days to join. PSG also invited but they have 14 days to join the Super League. (Via @derspiegel) pic.twitter.com/j20aDE7Y5l