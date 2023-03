Poznati sportaš snimljen kako zadovoljava muškarca, oglasio se o svemu: 'Ne mogu to kontrolirati'

Poznati UFC borac Jeff Molina (25) progovorio je o svojoj seksualnosti nakon što je ovog tjedna na društvene mreže procurio video na kojem se vidi da oralno zadovoljava drugog muškarca. Poručio je da mu je oduzeta prilika da objavi da je biseksualac na način na koji je želio.

"Nije način na koji sam želio ovo uraditi, ali kad mi je već oduzeto pravo da sam otkrijem sve, onda moram reći... Nastojao sam svoj ljubavni život sakriti od društvenih medija. Cijeli sam život izlazio s djevojkama i potiskivao sam osjećaje koje sam imao tijekom srednje škole dok sam bio u hrvačkom timu, tijekom koledža baveći se MMA, pa čak i nakon što sam ostvario dio sna i ušao u UFC", napisao je Molina na Twitteru te dodao:

"Pomisao na to da me moji prijatelji, suigrači i osobe koje gledam gledaju drugačije, a kamoli da me tretiraju drugačije zbog nečega što ne mogu kontrolirati, bila je nešto što nisam mogao pojmiti."

Trenutačno je Molina pod suspenzijom zbog navodne uloge u nelegalnom klađenju na mečeve UFC-a i lako je moguće da se više neće vratiti u najveću borilačku organizaciju svijeta. On je prvi UFC borac koji je priznao da je homoseksualac.

Prošle godine je podržao paradu LGBTQ+ ponosa.

- Mislio sam da će 2022. godine ljudi razmišljati drugačije i biti otvoreniji, a ne obična go*na. Izgleda da sam pogriješio - poručio je tada.

>> Luka Modrić novim magičnim potezom izmamio je uzdahe i ovacije krcatog Bernabeua