Poznati hrvatski menadžer: Inter se prevario s Perišićem, ovo se nije očekivalo

Kakav preokret Ivana Perišića ove sezone! Nakon što u počecima nije bio pretjerano u planovima Simonea Inzaghija, pa nakon što je na zimu za 25 milijuna eura u klub na njegovu poziciju došao Robin Gosens iz Atalante, u Interu se nije mislilo da će se pomalo već i otpisani Perišić, kojemu klub nije htio produljiti ugovor (istječe za 49 dana), prometnuti u najvažnijeg i najboljeg igrača kluba kad je to najvažnije, u završnici sezone. Na poziciji lijevokrilnog beka posao u obrani obavio je iznadprosječno dobro, dok je u napadu briljirao s četiri pogotka i četiri asistencije u posljednjih osam nastupa.

"Izjava je vrlo jasna"

Omišanin (33) je dvama pogocima u produžetku finala Talijanskog kupa protiv Juventusa (jedan s 11 metara, a drugi, prelijepi iz daljine) došao do desetog trofeja u karijeri, a osvajao je kupove sa čak četiri kluba (Borussia, Wolfsburg, Bayern, Inter).

No, nakon što je bio junak osvajanja prestižnog trofeja, drugog Interova ove sezone, Perišić je na pitanje o produljenju ugovora rekao:

- Još uvijek ništa ne znam. Samo znam da se s važnim igračima ne čeka do posljednje minute. To biste trebali znati.

Situacija je poprilično zanimljiva uzevši u obzir Perišićevu trenutačnu važnost u klubu, a nju je s nama prokomentirao nogometni menadžer Marko Naletilić, koji ne zastupa Perišića, ali poznaje situaciju na talijanskom nogometnom tržištu.

- Izjava je vrlo jasna. Ne možemo razgovarati o tome što on želi i ne možemo mu ući u glavu, ali je rekao točnu stvar. Kao da u Interu od njega baš i nisu očekivali tako dobre igre, a mene te njegove predstave nimalo ne čude jer je Perišić za mene još od Bruggea cijelo vrijeme vrhunski nogometaš - ističe Naletilić te objašnjava zašto je Inter postao neodlučan:

- Bilo je očito da Inter priprema teren za Gosensa, kojega je i doveo, i to ne za malo novca. Gosens je plaćen da igra na toj poziciji, no ispostavilo se da je Perišić bolji.

Soccer Football - Coppa Italia - Final - Juventus v Inter Milan - Stadio Olimpico, Rome, Italy - May 11, 2022 Inter Milan's Ivan Perisic celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Ciro De Luca Photo: CIRO DE LUCA/REUTERS

No, Inter još uvijek, manje od 50 dana prije isteka Perišićeva ugovora, nije ništa dogovorio s hrvatskim reprezentativcem.

- Sve stoji što je Perišić rekao. Jer kad imate igrača takvih karakteristika i takve važnosti, onda ga tretirate kako treba bez obzira na trenutačnu formu ili neke druge faktore, jer nema baš previše nogometaša Perišićevih kvaliteta. Moćan je to igrač koji uvijek pokazuje da zna igrati nogomet.

Nakon toga je Naletilić nešto detaljnije opisao svoje viđenje Perišića kao nogometaša.

- Još u Belgiji nadrastao je neku razinu europske nogometne osrednjosti i nikad nije gledao unatrag. On je stroj u fizičkom smislu, od brzine, konstitucije, duela, ima odličnu tehniku, vrhunski šut i centaršut i još uz to fenomenalan tajming za skok, odraz i udarac glavom. Što hoćete više od igrača! Brz je i može jako puno trčati, ne samo za svoje godine. Može dobro obaviti svaki posao u obrani, koju je poboljšavao i kod Spallettija, i kod Contea, i sada kod Inzaghija. Moramo se sjetiti da je Perišić i kao krilo igrao jako dobro u obrani, sjetimo se samo kako je znao pomagati obrani u reprezentaciji, i to vrlo često. Uvijek je bio jedan od najdiscipliniranijih napadača - kazao je Naletilić, dodavši i zanimljivu tezu:

- Možda će ovo nekome zvučati čudno, no to smatram komplimentom; s obzirom na to kakav je Perišić igrač, mogao je napraviti i veću karijeru. Istina, proveo je jednu sezonu u Bayernu, ali mislim da je bez problema puno dulje vrijeme mogao igrati u najvećim europskim klubovima. To je moje mišljenje već godinama.

Naletilić ističe da će Perišić sada postati skuplja investicija.

U isti ili jači klub

- Sigurno je da zbog ovih zadnjih nastupa i mjeseci, u kojima je postao odlučujući igrač kluba, ima puno pravo tražiti bolje uvjete. Sada će, odluči li se produljiti ugovor s Interom, potpisati ugovor po znatno boljim uvjetima nego što bi to bio slučaj da je Inter odlučio s njim potpisati ugovor prije tri-četiri mjeseca ili na zimu. Interu će sad posao s Perišićem biti znatno skuplji. Utjecala je na tu cijenu jednim dijelom i spomenuta njegova izjava jer je vrlo znakovita i jasno upućuje na mišljenje igrača o svojem tretmanu, ali na cijenu će najviše utjecati njegove odlične igre - rekao je Naletilić te naveo Perišićeve opcije:

- Neću pogađati, ali ako kojim slučajem ne produlji ugovor s Interom, otići će u klub u najmanju ruku iste, ako ne i više razine od Intera, jer još može puno toga pokazati.

