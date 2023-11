Posljednje kalkulacije: 'Vatreni' praktički osigurali Euro. Ovo su mogući ishodi kvalifikacija

Hrvatska nogometna reprezentacija pred sobom ima još jednu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine. Nakon dva poraza u prošlome krugu (rezultatom 0:1 od Turske i 2:1 od Walesa) situacija se malo zakomplicirala, a britanska momčad zauzela je drugo mjesto koje vodi izravno na prvenstvo.

Međutim, "vatreni" su sjajnom igrom u Rigi, prošle subote, svladali Latviju s 0:2 i tako osvojili nova tri boda. Prije toga, Wales je podbacio na gostovanju u Armeniji i s 1:1 pao na treće mjesto s dva boda zaostatka za Hrvatskom. To znači da je plasman na Euro 2024. sada u potpunosti u rukama hrvatskih reprezentativaca.

GALERIJA 'Vatreni' dominantno došli do važne pobjede (2:0) i na korak do Eura! Debi Baturine i Pašalića

Ukoliko na Maksimiru večeras (od 20.45 sati) pobijede Armeniju, za što su favoriti, "vatreni" će se svakako plasirati na natjecanje. Pitanje je samo hoće li biti prvi ili drugi u skupini, a to ovisi o ishodu utakmice Walesa i Turske. Ukoliko Velšani pobijede Turke, Hrvatska i Turska će se bodovno izjednačiti, no zbog boljeg međusobnog odmjera (u Istanbulu smo pobijedili 0:2), bit ćemo na prvome mjestu. Ukoliko Velšani izgube ili odigraju izjednačeno, ostajemo drugi bez obzira na rezultat utakmice s Armenijom.

Velšani se dakle mogu samo nadati da Hrvatska neće pobijediti, a da će oni istovremeno nadjačati Tursku. Ukoliko izgube od Turske nikako ne mogu do plasmana kroz skupinu, a isti je slučaj i sa izjednačenim rezultatom koji bi ih ostavio na 12 bodova. Ukoliko Hrvatska ne pobijedi, a oni svladaju u skupini vodeću Tursku, uspjet će se provući na Euro.

Stoga, izabranici Zlatka Dalića nemaju previše razmišljanja, time više što se utakmice igraju istovremeno. Cilj je, kako su i sami više puta naveli, pobijediti Armence i osigurati plasman na još jedno veliko natjecanje. Dakako, ukoliko se to sada i ne dogodi, zbog postignuća u Ligi nacija postoji mogućnost plasmana kroz play-off u ožujku, no izgledi da se to dogodi su donekle mali.

VIDEO Dalić: 'Pjaca se ozlijedio, ostao sam na jednom napadaču. Zvat ću Belju'