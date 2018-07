Poruka PPD-u! Gromovi su spremni za prvi trofej

Rukometaši našičkog Nexea nakon dobrog i dugog odmora započeli su pripreme za novu sezonu. Hrvoje Horvat, trener “gromova”, tradicionalno je okupio momčad na nogometnom igralištu FEŠK-a u Feričancima, a iako je onaj najteži dio pred rukometašima, raspoloženje je bilo odlično.

Novi su igrači vratari Mihailo Radovanović i Moreno Car, srednji vanjski Tomi Vozab, lijevi bek Vladan Lončar te desno krilo Ivan Vida. Pripremama prve ekipe priključena su i dva mlada igrača Tomislav Kvastek i Bruno Ćuić.

– Očekujem da ova sezona bude bolja od prošle, a prošla je bila, možemo reći, najbolja u povijesti kluba. Svaka nam je sezona bolja i uspješnija od prethodne tako da to neće biti lako prestići, ali vjerujem u to. Deseterostruki smo viceprvaci Hrvatske, što je veliki uspjeh jer, osim PPD-a Zagreb, koji je neprijeporni prvak u Hrvatskoj nitko nije bio toliko puta drugi kao mi. Dvije godine zaredom bili smo na pragu osvajanja kupa te se nadam da ćemo to ponovno ostvariti i da vidimo što i koliko možemo te koliko stvarno vrijedimo. U prošloj smo sezoni bili na gol od završnice EHF kupa pa mi je želja da i to pokušamo ponoviti. Prilika nam je izvrsna, jer smo prvi put među 16 nositelja u trećem pretkolu – rekao je Josip Ergović, predsjednik kluba koji je posebno čestitao Ivanu Sršenu i Marinu Šipiću na osvojenom zlatu u dresu Hrvatske na Mediteranskim igrama u španjolskoj Tarragoni.

Nisu se samo odmarali

– Odmor je bio po mjeri, dečki su u tom razdoblju dobili neke zadatke pa ćemo vidjeti na testiranjima tko je to odradio i tko je to ozbiljno shvatio – rekao je u uvodu trener Horvat.

Očekivanja su velika?

– Veselim se novoj sezoni, ljestvica je podignuta visoko, a sigurno je kako ćemo je podići na nivo koji očekuju i naši navijači i uprava. U početku ćemo raditi malo jače na fizičkoj pripremi, a naravno taktika je i tu uvijek prisutna. Nakon desetak dana kreću te prve utakmice i ta najavljena tri turnira Zagreb, Linz i Kanjiža s obzirom na to da SEHA liga počinje dosta rano ove godine. Nešto smo i naučili u prošloj sezoni tako da mislim da ćemo od samog početka SEHA lige biti pravi. Situacija je puno lakša nego prošle godine kada smo promijenili gotovo cijelu ekipu, a tu su se još nadovezale i neke povrede. Ove godine taj dio uigravanja i taj proces bit će puno kraći i jednostavniji. Sigurno je da opet krećemo od obrane, koja nam treba biti nekakav temelj i odskočna daska za te naše uspjehe. Nadam se da će novi dečki koji su došli što prije uloviti ostatak ekipe i ono što se traži od njih – istaknuo je Horvat.

Imate potpuno dva nova vratara?

– Na treneru vratara Paveliću velika je odgovornost i golem posao kako bi nam taj dio bio optimalan i stabilan – istaknuo je prvi trener Našičana.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će se snaći Tomo Vozab nakon što je proveo pet sezona u francuskoj ligi igrajući za Cernay, Loiret, Saran i Nimes.

Riječ je o igraču koji je jedno vrijeme bio među vodećim strijelcima francuske lige i o kojem je ozbiljno počeo razmišljati i Lino Červar, izbornik Hrvatske. Inače, Vozab je već jednom bio u Nexeu, u sezoni 2012./2013., a u Hrvatskoj je još igrao za Dubravu, Petrinju i Goricu.

Trebat će nam i sreće

- Uz malo sreće i uz ovu ekipu koju imamo te trenera kojem potpuno vjerujem, a naravno i stručni stožer i sve nas koji smo potpora ekipi, uvjeren sam da ćemo biti u dobroj prilici napraviti još jedan iskorak više. Što se SEHA lige tiče, još ne znamo kako će točno izgledati i hoće li u njoj biti 10 ili 12 klubova, ali se nadam da ćemo to saznati već ovaj tjedan. Koliko god klubova da bude, uvjeren sam kako ćemo biti uz bok najboljima te da nitko neće biti siguran za bodove kada dođe u Našice. To je naš cilj i to su naši planovi – zaključio je predsjednik kluba.

Još je ostalo pitanje hoće li Ivan Sršen, nakon što se vratio s posudbe iz Pick Szegeda, ostati u Našicama ili će produžiti u Zagreb gdje PPD-u jako treba desni vanjski jer su ostali samo na mladom Vekiću, te Zlatku Horvatu kao pričuvnom rješenju nakon što su u kratkom vremenu ostali bez Potića (ozljeda) i Vuglača (prestanak igranja).

Sršen je inače imao odličnu polusezonu Szegedu, gdje se sjajno snašao i u Ligi prvaka, ali i u mađarskom prvenstvu.

Prošla je sezona bila jako dobra, hoće li ova biti najbolja?