Poljski sudac kažnjen zbog penala za PSG. Pogreška bi mogla potpuno promijenili ishod skupine

Trener i igrači Newcastle Uniteda ljuti su zbog kaznenog udarca koji je poljski sudac Szymon Marciniak dosudio za Paris Saint-Germain u posljednjim minutama dvoboja 5. kola Lige prvaka na Parku prinčeva, a iz kojeg je Kylian Mbappe izjednačio na 1-1 i tako donio važan bod svojoj momčadi.

Uoči zadnjeg kola na čelu ljestvice u skupini F je Borussia Dortmund koja je s 10 bodova osigurala plasman u osminu finala. PSG je drugi sa sedam bodova, a po pet bodova imaju Newcastle i Milan.

GALERIJA City teškom mukom preokrenuo utakmicu u zadnjim minutama! Gvardiol asistirao u ključnom trenutku

Da je momčad Eddieja Howea na Parku prinčeva uspjela zadržati vodstvo koje joj je donio Alexander Isak golom u 24. minuti, engleskom klubu bi pobjeda u zadnjem kolu jamčila prolaz u nokaut fazu Lige prvaka. No, zahvaljujući dvojbenom kaznenom udarcu PSG je taj koji pobjedom u zadnjem kolu na gostovanju u Dortmundu može izboriti osminu finala.

Newcastleu ostaje samo 13. prosinca svladati Milan na svom St. James' Parku te čekati povoljan rasplet u Njemačkoj, što bi za njih bilo sve osim pobjede francuskog prvaka.

Sporni trenutak se dogodio u petoj minuti sučevog dodatka, kad je Tino Livramento unutar kaznenog prostora blokirao ubačaj Ousmanea Dembelea, a lopta ga je prvo pogodila u tijelo od kojeg se odbila u ruku. Szymon Marciniak u prvom trenutku nije dosudio ništa, da bi na intervenciju iz VAR sobe pogledao usporenu snimku i pokazao na bijelu točku na čuđenje svih u engleskom taboru.

VEZANI ČLANCI:

"Po mom mišljenju to nije bila ispravna odluka. Treba uzeti u obzir mnogo faktora u tom trenutku, brzinu prije svega. Radi se o odbijancu, a kad se gleda usporeno stječe se potpuno drugačiji dojam. Lopta prvo udara u prsa, odbija se i potom udara u ruku. No, ruka nije u neprirodnom položaju, nalazi se uz tijelo, ali je u pokretu jer se i igrač kreće. Za mene je to loša odluka i frustrirajuća za nas, jer se dogodila u vrlo kasnoj fazi utakmice", izjavio je trener Newcastle Uniteda Eddie Howe.

Istog su mišljenja i raspoloženja bili i igrači Newcastlea koji su izdržali više od 90 minuta bez primljenog pogotka, iako su igrali bez ijedne zamjene zbog velikog broja ozljeda u momčadi. Najviše je razočaran bio 21-godišnji branič Tino Livramento koji je bio 'krivac' za penal.

VEZANI ČLANCI:

"To je jedna od onih situacija kad svi znaju da nije kazneni udarac. Naravno da je razočaran, ali bit će dobro. Snažan je on dečko, a odigrao je sjajnu utakmicu. Svi smo dali sve od sebe, nas 11 na njih 16, jer smo mi igrali bez zamjena. Razočarani smo, ali moramo se okrenuti onome što slijedi. Ne možemo to više promijeniti", rekao je 33-godišnji branič Kieran Trippier te dodao:

"Sudac je imao priliku pogledati snimku, tako da mi nije jasna njegova odluka."

Glavni sudac Szymon Marciniak je odluku donio nakon konzultacije s VAR sobom u kojoj je sjedio njegov sunarodnjak Tomasz Kwiatkowski, a pomagao mu je hrvatski sudac Ivan Bebek.

Prema saznanjima britanske izvještajne agencije PA Media, Kwiatkowski je trebao biti u VAR sobi i na večerašnjoj utakmici Lige prvaka između Real Sociedada i austrijskog Salzburga u San Sebastianu, ali je maknut s dužnosti.

VIDEO Članovi izvršnog odbora Dinama: 'Na sjednici nije bilo povišenih glasova