Vatreno krštenje za Nenada Bjelicu: S posrnulom njemačkom momčadi bori se za Europu

Hrvatski trener Nenad Bjelica debitirat će na klupi Union Berlina u srijedu, u utakmici Lige prvaka protiv Brage. Susret je na rasporedu od 21 sat, a Bjelica mora podići momčad koja je na dnu skupine u Ligi prvaka i pretposljednja na ljestvici Bundeslige.

"Utakmice Lige prvaka uvijek su posebne. To vrijedi i za trenere i za igrače. Prvi put smo zajedno trenirali u ponedjeljak, a nakon toga imali smo dva dana za pripremu momčadi. Očekujem maksimalno zalaganje i koncentraciju od prve do posljednje minute. Želimo prezimiti u Europi, a jedni način za to je ostvariti pozitivan rezultat i nadati se završnici protiv Reala", rekao je Bjelica.

To će postići ukoliko protiv Brage upiše pobjedu. Ukoliko budu poraženi, Union Berlin ispada iz utrke za "prezimljavanje" u Europi. Ako utakmica završi neriješeno, imat će priliku svoje želje ispuniti protiv Real Madrida, no tada ih moraju pobijediti.

