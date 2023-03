Pojavila se priča da će Mourinho otići iz Rome: Ostaje, ali pod jednim uvjetom

Talijanski mediji tijekom srijede pišu kako je portugalski nogometni trener Jose Mourinho odlučio odraditi ugovor s Romom, koji traje do lipnja iduće godine, do kraja. U Romi je Mourinho od 2021. godine, a u posljednje se vrijeme govorilo kako Portugalac neće ostati u rimskom klubu do kraja ugovora, već da kombinira s prijelazom u Paris St. Germain ili Newcastle.

Po navodima talijanskih medija Mourinho je odlučio kakva će biti njegova bliska budućnost te je odlučio ostati u Romi, istovremeno, tražeći od čelnih ljudi kluba jačanje kvalitete igračkog kadra za iduću sezonu.

U talijanskoj Serie A Roma je trenutačno na petom mjestu ljestvice te se bori kako bi bila među četiri najbolje momčadi, čime bi osigurala igranje Lige prvaka iduće sezone. Drugi Lazio bježi Romi za pet bodova, treći Inter ima tri boda više, a četvrti Milan jedan bod.

Istovremeno, Roma igra u četvrtfinalu Europske lige gdje će joj suparnik biti nizozemski Feyenoord.

Mourinho je prije Rome radio u Benfici, Uniao Leiriji, Portu, Chelseaju, Interu, madridskom Realu, Chelseaju, Manchester Unitedu i Tottenhamu.