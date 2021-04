Pogledajte novi Messijev stan od gotovo 50 milijuna kuna: Ima šest bazena...

Lionel Messi nije samo najbolji nogometaš na svijetu, već i jedan od najbolje prezentiranih sportaša "prema van", što uspijeva zahvaljujući skromnosti, samozatajnosti i izbjegavanju ikakvih konflikta kojima bi se punile naslovnice.

I ne samo to, 33-godišnji Argentinac nije poput mnogih drugih uspješnih nogometaša i sportaša kao Cristiano Ronaldo ili Zlatan Ibrahimović pa da se hvali na društvenim mrežama bogatstvom koje ima.

Upravo zato je "ispod radara" prošla vijest o njegovoj kupnji luksuznog stana u Miamiju za 7,3 milijuna američkih dolara ili oko 46 milijuna kuna.

Zgrada u kojoj se stan nalazi u centru je Miamija (Regalia), ima 511 četvornih metara, terasa ima 195 četvornih metara i na devetom je katu. Naravno, cijeli kat kupio je za sebe. Uz sve komoditete ima četiri spavaće sobe, četiri kupaonice, ima pogled na plažu do koje je svega nekoliko minuta hoda.

Messi to Miami?



Lionel Messi's family just purchased this $7.3M condo in South Beach, per @trdny 🌇



➖ Entire 9th floor at Regalia Miami

➖ 5,515 sq. feet

➖ Fully furnished 4 br, 4.5 bath

➖ 1,000 bottle wine cooler pic.twitter.com/tXv937WHOE