Pogledajte kako su vatreni dočekali novu 2020. godinu

Dragi prijatelji, od srca želim vama i vašim obiteljima puno zdravlja, ljubavi, sreće i osmijeha u 2020. godini! 🥳🎉 Navijačima Hrvatske želim da se veselimo tijekom Eura2020 kao na ljeto 2018. godine 🇭🇷🥈, a navijačima Bešiktaša da pokušamo zajedno doći do trofeja u Turskoj 🦅🏆🇹🇷 Želim vam sjajan provod večeras i da vam se ispune novogodišnje želje! 🥂🍾🥳 Sve najbolje! ❤😘 #2020 #novagodina⁣⁣ ⁣⁣ Dear friends, I wish you and your families good health, love, happiness and smiles in 2020! 🥳🎉 Croatian fans, I wish we enjoy in EURO2020 as we did during the World Cup in 2018 🇭🇷🥈, and to @besiktas fans, I wish that we fight together for a trophy in Turkey 🦅🏆🇹🇷 Hope you have a great time tonight and may all of your New Year wishes come true! 🥂🍾🥳 All the best! ❤😘 #2020 #newyear⁣ ⁣ Sevgili dostlar, size ve ailelerinize sağlık, sevgi, mutluluk ve gülümsemeyle dolu bir 2020 dilerim! 🥳🎉 Hırvatistan taraftarları, 2018 Dünya Kupası'nda olduğu gibi EURO 2020'de de keyfini çıkarmamızı dilerim 🇭🇷🥈 @besiktas taraflarıyla da Türkiye'de bir zafer için birlikte savaşacağımızı umuyorum 🦅🏆🇹🇷 Umarım bu gece harika vakit geçirirsiniz ve tüm yeni yıl dilekleriniz gerçekleşir! 🥂🍾🥳 En güzel dileklerimle...⁣❤😘

