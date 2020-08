Pljušte otkazi, ali to je dobra stvar za Novaka Đokovića

Rafael Nadal neće braniti naslov na US Openu. Španjolac je odluku o tome objelodanio na Twitteru, poručivši između ostaloga:

- Nakon puno premišljanja odlučio sam ne igrati na US Openu. Zdravstvena situacija u cijelom svijetu iznimno je komplicirana zbog koronavirusa i trenutačno ništa nije pod našom kontrolom. Tenis se ne igra već više od četiri mjeseca i to je loše. Upravo smo vidjeli da se neće igrati niti u Madridu. Ovo je odluka koju nisam lako donio, ali poslušao sam srce i shvatio da u ovom trenutku ne mogu putovati u New York.

Ovogodišnji US Open, koji počinje 31. kolovoza, proteći će tako i bez Rogera Federera i bez Rafaela Nadala, što se posljednji put dogodilo još daleke 1999. godine.

Mnogi smatraju da je, nakon svega, Novaku Đokoviću otvoren put prema 18. Grand Slam naslovu u karijeri. Posebno stoga što su turnir otkazali i Gael Monfils, Nick Kyrgios i još neki tenisači. A glavni konkurenti Đokoviću trebali bi biti Dominic Thiem, Danil Medvjedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, pa i naš Marin Čilić, osvajač tog turnira 2014. godine.