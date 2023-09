Plivačica Jana i tekvondaš Roko najveće nade, hrvačica Veronika i tenisač Dino najuspješniji mladi sportaši

Hrvačica Veronika Vilk, tenisač Dino Prižmić, sportski par Matej Nevešćanin i David Ledinski te odbojkaške kadetkinje i rukometni juniori laureati su glavnih kategorija, a juniori Hajduka dobitnici posebnog priznanja Nagrade „Dražen Petrović“ koju je Hrvatski olimpijski odbor (HOO) dodijelio 17. godinu zaredom.

Osim premijerne dodjele posebnog priznanja, ovogodišnji HOO-ov izbor najuspješnijih mladih sportaša i sportaša (do 20 godina) te najperspektivnijih (do 16 godina) imao je još jednu posebnost - nije održan u Muzejsko-memorijalnom centru „Dražen Petrović“, nego u zagrebačkom Cinestaru Kaptol, i to s razlogom - kao uvertira u dodjelu nagrada poslužio je dokumentarni film „Naš mali“ autorice Ivane Guberine i scenarista Ivice Poljička. Film o životu i karijeri Dražena Petrovića najprije apostrofira šibenske početke „košarkaškog Mozarta“, a potom sublimira njegove zvjezdane trenutke iz Cibone, madridskog Reala, NBA lige te iz nastupa za državnu reprezentaciju.

Nakon pozdravnih govora predsjednika HOO-a Zlatka Mateše i ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac, prvi su na pozornicu izašli najmlađi, odnosno najperspektivniji laureati. U kategoriji sportašica najvećih nada hrvatskog sporta nagradu je primila plivačica Jana Pavalić, svjetska juniorska prvakinja i hrvatska rekorderka na 50 metara leptirovim načinom. Sjajna Stubičanka članica je zabočkog Olimpa, trenira u Tuheljskim Toplicama i izvanserijskim talentom najavljuje vrhunske domete u budućnosti.

Sa statusom sportaša najveće nade hrvatskog sporta uz nju je stao Roko Brantuša, još jedan dragulj hrvatskog taekwondoa. S Europskog juniorskog prvenstva u Estoniji Brantuša se vratio s brončanim odličjem u kategoriji do 78 kilograma.

Nakon što je prošle godine skakač u vodu Matej Nevešćanin bio sportaš najveća nada, ove je godine otišao i korak dalje. Na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Montrealu, skupa s Davidom Ledinskim, osvojio je srebrno odličje u sinkro-dasci na 3 metra. Tim ostvarenjem zaslužili su epitet najuspješnijeg sportskog para u HOO-ovu izboru.

Nakon dugo vremena, točnije prvi put nakon 2007. godine, laureatkinje u konkurenciji najuspješnijih ženskih ekipa ponovno su odbojkašice. Ženska kadetska odbojkaška reprezentacija do 17 godina oduševila je nastupima na Europskom prvenstvu u Mađarskoj i Srbiji, s kojeg se vratila okićena brončanim odličjem.

Najuspješnija mlada momčad godine dolazi iz rukometa, a to je juniorska reprezentacija, koja je ovoga ljeta osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu za uzrast do 19 godina, kojem je Hrvatska bila i domaćin.

Odbor za dodjelu Nagrade „Dražen Petrović“ (na čelu s predsjednikom Željanom Konsuom) odlučio je ove godine prvi put dodijeliti i posebno priznanje, „naslonjeno“ na kategoriju najuspješnije mlade momčadi, a dobili su ga juniori HNK Hajduk. Odlični nastupi Hajdukovih juniora, koji su kulminirali plasmanom u finale UEFA-ine Lige mladih, valorizirani su poveljom i srebrnjakom HOO-a. Predlagatelj je bio Hrvatski nogometni savez, a priznanje su primili predsjednik Uprave HNK Hajduk Lukša Jakobušić i Boro Primorac, voditelj Hajdukove Akademije „Luka Kaliterna“.

Teniski sport i ove je godine imao glavnog pojedinačnog laureata - prošlogodišnjeg Milija Poljička u tom je statusu zamijenio Dino Prižmić. Sportske obveze spriječile su osvajača juniorskog Roland Garrosa da osobno primi nagradu pa je u njegovo ime to učinila predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić.

Sportašica, koja je sa 16 godine konkurirala i za naslov najveće nade hrvatskog sporta, hrvačica Veronika Vilk, povijesnim je naslovima svjetske i europske prvakinje jednoglasno izabrana za najuspješniju mladu sportašicu. Tradicionalno, nagradu joj je uručila Biserka Petrović, uz poruku da bi Dražen bio itekako ponosan na hrvatsku sportsku mladost koja iz godine u godine ostvaruje tako sjajne rezultate.

Laureati Nagrade „Dražen Petrović“ 2023.

Najuspješnija sportašica mlađih dobnih uzrasta - VERONIKA VILK (hrvanje)

Najuspješniji sportaš mlađih dobnih uzrasta - DINO PRIŽMIĆ (tenis)

Najuspješnija ženska sportska ekipa mlađih dobnih uzrasta - KADETSKA ODBOJKAŠKA REPREZENTACIJA U17 (Carla Stošić, Anika Kontošić, Iva Ucović, Gabrijela Roso, Leni Ivković, Ana Prkačin, Maša Mlinar, Lana Francetić, Lorena Smojver, Franka Golemac, Klara Vasilj, Asja Zolota, Iva Lucija Čaušević i Antonija Gulin)

Najuspješnija sportska momčad mlađih dobnih uzrasta - JUNIORSKA RUKOMETNA REPREZENTACIJA U19 (Tin Herceg, Toni Matošević, Tonči Ivanišević, Gabrijel Bartolić, Marko Tkalec, Vito Glivetić, Marko Bajan, Maksimilijan Molc, Aleksandar Čaprić, Fran Zovak, Tian Borovec, Martin Tomšić, Karlo Jurić, Marko Prpić, Petar Krupić, Franko Krstić, Luka Malinarich, Ivan Petrović, Adrian Ćosić, Karlo Bjeliš)

Najuspješniji sportski par, štafeta ili posada - MATEJ NEVEŠĆANIN I DAVID LEDINSKI (skokovi u vodu).

Posebno priznanje HOO-a (povelja i srebrnjak) - JUNIORSKA MOMČAD HNK HAJDUK (Borna Buljan, Niko Đolonga, Mateo Jurić-Petrašilo, Ivan Dominić, Marin Ćalušić, Rokas Pukštas, Luka Vušković, Mark Hrvojević, Šimun Hrgović, Marko Capan, Vjeko Šemiga, Jere Vrcić, Nino Duić, Roko Brajković, Krešimir Nazor, Mate Antunović, Boško Jemo, Tomislav Arković, Lovre Lončar, Antonio Klarić Kukuz, Niko Pavić, Dominik Prpić, Luka Jurak, Domagoj Begonja, Ante Kavelj, Duje Reić, Noa Skoko, David Fesyuk, Ivan Bosančić).

Sportašica najveća nada hrvatskog sporta - JANA PAVALIĆ (plivanje).

Sportaš najveća nada hrvatskog sporta - ROKO BRANTUŠA (taekwondo).