Plenković uživo gledao pobjedu Hrvatske pa otkrio koji ga je igrač oduševio

Hrvatski košarkaši uspješno su odradili posljednju provjeru prije puta na Eurobasket. U drugoj utakmici predkvalifikacija za Prvenstvo Europe 2025. naši su u Opatiji pobijedili Švicarsku sa 84:53.

Ono što raduje jest da su naši, unatoč nominalno slabijem suparniku, posao shvatili ozbiljno što se vidjelo i po obrambenom pritisku iz kojeg je i proizašlo vrlo visokih "plus 24" već na poluvremenu (50:26).

I drugo poluvrijeme započeli su kapetan Bogdanović, Simon i Zubac no u posljednjoj četvrtini doista nije bilo potrebe za njihovim angažmanom baš kao ni za Šarićevim. Štoviše, u četvrtoj dionici hrvatski izbornik koristio je igrače koji će moći igrati i uzvrat protiv Švicarske, tamo u veljači 2023. No, Damiru Mulaomeroviću to nije bilo na umu:

- Čestitke igračima što su ovu utakmicu shvatili ozbiljno i što su obranom suparničke igrače natjerali na teške šuteve. Zahvaljujući tome uspjeli smo podijeliti minutažu pa su zaigrali svi osim Hezonje koji je osjetio zatezanje u listu pa s njim nismo htjeli riskirati.

Premda je igrač utakmice bio eksplozivni centar Karlo Matković (17 koševa, pet blokada, 12 skokova), koji je oduševio i nazočnog premijera Andreja Plenkovića, na presicu je poslan mladi razigravač Lovro Gnjdić koji se istaknuo pet asistencija:

- U utakmicu smo ušli čvrsto, napravili razliku i održavali prednost. Dakako, ima tu još detalja na kojima možemo raditi.

Pored Matkovića (17), koševe za Hrvatsku postizali su Šarić (13), teški centar Zubac (12), kapetan Bogdanović (12) te Perković (7), Smith (7), Prkačin (6), Simon (3), Mavra (3), Ramljak (2) i Gnjidić (2). Kod gostiju, jedini dvoznamenkasti je bio razigravač Fofana (10), a trojica Hrvata u švicarskim redovima zabila su zajedno 20 koševa - osam Kovač a po šest Ročak i Kozić koji je kazao: .

- Meni je žao što smo izgubili a opet mi je drago što je Hrvatska pobijedila. Od početka je bilo jasno kakav je tu odnos snaga u pitanju, domaćin je imao prednost u visini što se vidi i po 22 skoka više, no za nas igrače bila je to prilika da vidimo gdje smo u odnosu na igrače vrlo visoke razine kao što su hrvatski.

A za premijera Plenkovića, koji se po završetku susreta rukovao sa svim našim reprezentativcima, to je bila prilika da na licu mjesta vidi potencijal hrvatske vrste:

- Dečki su ostavili jako dobar dojam. Vidim dosta promjena u odnosu na olimpijske kvalifikacije odigrane lani u Splitu, vidi se razlika, a Matković je nova kvaliteta na centru, sjajan je. Rekao bih da imamo jako dobru momčad, sedam-osam jako dobrih igrača.