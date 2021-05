Pijana majka nogometne zvijezde potukla se na zabavi sa striperima: 'Bilo je krvi...'

Sinovi će se često požaliti da ih majke znaju osramotiti no Claire Foden (41) sve je podigla na jednu višu razinu i njen sin Phil svakako se crveni.

Naime, majka zvijezde Manchester Cityja, novog prvaka Engleske, u Stockportu je napravila incident tijekom striptiza, izazvala tučnjavu pa izvukla deblji kraj, ako je suditi prema priči svjedoka iz nakon te, alkoholom bogate, noći.

Stockport se nalazi desetak kilometara od Manchestera i tamo se održavala privatna zabava, na kojoj su bili striperi, sve u čast rođendana prijateljice Clarie Foden.

Nesretni striper taman se skinuo, kako prenose engleski mediji, a oko njega su letjele boce i krenula je tučnjava dviju odraslih žena. A sve jer je Claire izvjesnu Katie Skitt tražila cigaretu. Nije joj se to svidjelo i nešto je dobacila, zbog čega je Fodenova majka odmah krenula s udarcima, na što je Katie odgovorila ugrizima.

- Krvi je bilo posvuda - prepričao je jedan od svjedoka.

Foden's mum had a scrap and did this apparently 😭 pic.twitter.com/VBNk8x81pl