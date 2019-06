Petra Martić nakon senzacije: Puno je tu emocija, još se tresem

Može Čehinja Karolina Pliškova biti i druga tenisačica svijeta, kao danas (nekad je, u srpnju 2017., bila i prva), ali za našu Petru Martić (28) rješenja nema.

Splićanka je u trećem kolu ovogodišnjeg Roland Garrosa ponovno naletjela na godinu dana mlađu Pliškovu i opet je nadjačala, ovaj put sa 6:3, 6:3, nakon sat i 26 minuta igre. I sad u međusobnim susretima vodi s 4-1.

Puno je emocija, još se tresem

Za mnoge je to senzacija, možda uistinu i jest, ali mi smo znali da Petra ima igru za Pliškovu. Dokazala je to u prethodnim susretima a jedini put je izgubila na turniru u Miamiju (beton) u ožujku ove godine. Osim toga Petra iza sebe ima sjajnu sezonu na zemlji, ovo joj je bila 14. pobjeda.

U Charlestonu je stigla do polufinala, u Istanbulu je osvojila naslov (svoj jedini), a igrala je i četvrtfinale Madrida. S druge strane, Pliškova je bila u seriji od sedam uzastopnih pobjeda, prije Pariza osvojila je Madrid i ne može se reći da nije u najboljoj formi. Samo je naša Petra ipak bolja.

– Bio je to iznimno težak meč, ali mislim da sam ga odlično odradila. Karolina me stalno držala pod pritiskom, “rastrčavala” me lijevo-desno, ali ja sam odlično odgovarala i na kraju pobijedila. Puno je tu emocija, još se tresem - kazala je Petra, a na tvrdnju da je njezin niz od 14 pobjeda na zemlji bolji i od Simone Halep, dodala je:

- Ne mogu sada misliti o brojkama jer je vrijeme za igru i nadam se da ću nastaviti pobjeđivati.

Petrine sjajne ovogodišnje izvedbe dijelom su rezultat i uspješnog rada s njezinom trenericom Poljakinjom Sandrom Zaniewskom koja ju je uvjerila da ima igru za zemlju i da na toj podlozi može pobijediti bilo koga.

Nakon uvjerljive pobjede nad Pliškovom (72:57 u ukupnom omjeru poena), uz sjajnu igru na mreži, sa skraćenim loptama na kojima joj mnogi mogu zavidjeti, Petra je potvrdila da je to istina. U Bulonjskoj šumi samo joj je nebo granica, čini se da je došlo vrijeme da hrvatski tenis opet dobije Grand Slam pobjednicu...

U 2019. Petra je 17. na svijetu

Ulaskom u osminu finala R.Garrosa, trećeg u karijeri, Petra je osigurala napredak od četiri mjesta i dolazak na 27. poziciju što je njezin novi plasman karijere. A kad su u pitanju samo ovogodišnji rezultati (“race” lista), Petra je još bolja - 17. je na svijetu!

Za svoj prvi četvrtfinale u Parizu borit će se s 33-godišnjom Estonkom Kaiom Kanepi, 88. tenisačicom s WTA liste, koja je pomalo iznenađujuće sa 4:6, 6:3, 6:0 pobijedila Ruskinju Kudermetovu.

Martić i Kanepi dosad se nisu sastajale, ali ne možemo se oteti dojmu da je naša tenisačica puno bliža pobjedi i prvom prolazu u četvrtfinale. Mate Pavić, naš posljednji Mohikanac na turniru muških parova, i dalje je u igri, u 2. kolu su on i Marach nadjačali Francuze Benchetrita i Blancaneauxa sa 6:4, 7:5.

