Petra Marčinko do 10-0 ove sezone, samo je Nadal bolji

Petra Martić napokon je na turniru u Indian Wellsu povezala dvije pobjede, prvi put nakon svibnja prošle godine, kada joj je to pošlo za rukom u Parmi.

U međuvremenu je Splićanka nastupila na 15 turnira na kojima se nije uspijevala probiti u treće kolo. Dapače, na osam je turnira ispadala već u prvom kolu, a među tim turnirima su i Roland Garros i Australian Open. Zbog toga je Petra doživjela znatan pad na ljestvici, ovaj tjedan je 79., ali sada postoje naznake da je napokon dostigla pravu formu i uhvatila ritam.

Zaradila 54.400 USD

Za treće kolo Indian Wellsa naša je tenisačica bila bolja od 19. nositeljice i 22. tenisačice svijeta Slovenke Tamare Zidanšek sa 7:5, 7:6 (8). Bila je to teška dvosatna borba u kojoj je Petra mogla doći i ranije do pobjede, jer je u drugom setu vodila s 5:3, a kod 5:4 je i servirala za meč. U tie-breaku pak propustila je dvije meč-lopte, ali ipak nije dopustila da meč uđe u treći set, nego je stigla do treće pobjede u isto toliko dvoboja sa Zidanšek.

Martić je tako osigurala napredak za četiri mjesta i zaradila 54.400 USD (nešto manje od 380.000 kuna), a za nešto više trebala bi dobiti 13. tenisačicu svijeta Britanku Emu Raducanu, lanjsku pobjednicu US Opena, koja u posljednje vrijeme nije u najboljoj formi pa je i protiv Francuskinje Garcije u drugom kolu morala igrati tri seta.

I dok u pojedinačnoj konkurenciji Indian Wellsa imamo i Marina Čilića (jučer je doznao suparnika u drugom kolu, bit će to Srbin Miomir Kecmanović, 61. igrač s ATP liste, s kojim se Marin dosad nije sastajao), hrvatski predstavnici u parovima doživjeli su pravi potop. Još ranije ispala je Darija Jurak, a jučer bolju sudbinu nisu doživjeli ni ostali.

Izgubili su sva tri susreta, i to sva tri u produljenom tie-breaku: prvopostavljene Nikolu Mektića i Matu Pavića nadjačali su Amerikanci Isner i Sock (7:6 (2), 3:6, 10:7), Ivana Dodiga i Brazilca Mela zaustavili su pobjednici Australian Opena Australci Kokkinakis i Kyrgios (7:5, 1:6, 10:2), a Martić i Amerikanka Rogers poražene su u srazu s Grkinjom Sakkari i Australkom Tomljanović (4:6, 6:4, 10:2).

Najbolji plasman

A na ITF-ovu turniru tenisačica u turskoj Antalyi (zemlja, 25.000 USD) briljira naša 16-godišnja Petra Marčinko. Ušla je u finale nakon što je sa 7:6, 1:6, 6:3 nadjačala domaću tenisačicu Ipek Oz, 274. igračicu svijeta, postigavši tako svoju 18. pobjedu u nizu računajući i juniorsku i seniorsku konkurenciju. Ove godine ima omjer 10-0 i samo je Rafael Nadal ostvario bolji ulazak u sezonu od nje (15-0).

Marčinko je sad osigurala napredak na WTA listi od čak 191. mjesta i dolazak na 737. poziciju, što joj je, naravno, i novi najbolji plasman – dosad je to bilo 902. mjesto. U konkurenciji igračica do 18 godina Zagrepčanka je sad 16. na svijetu, a od igračica ispred nje samo su tri mlađe (i to sve tri Čehinje: Bejlek, B. Fruhvirtova i Bartunkova).