'Petkovićev gol petom je sjajan, zabio je u stilu Zlatana Ibrahimovića'

Nakon poraza od Hrvatske 0:3 Mađari su pokazali da su daleko od legendarne lake konjice. Štoviše tek su blijeda sjenka te generacije koja je proslavila njihov nogomet.

No, nije to ni toliko bitno jer pored igre kakvu su pokazali vatreni u toj kvalifikacijskoj utakmici za Euro 2020. svatko bi izgledao poprilično blijedo.

Luka Modrić i Bruno Petković pokazali su klasu, zabili i podigli svih 32.110 ljudi na noge, koliko ih je sjedilo na prepunom Poljudu.

Perišića ništa ne može poljuljati

Svaki nogometni laik nakon toga mogao je zaključiti kako je ovo bila bitna pobjeda hrvatske reprezentacije koja je, možda tek po drugi put nakon Svjetskog prvenstva izgledala kao to ljeto kada smo osvojili srebro u Rusiji.

– Da, bitna pobjeda. Jako lijep rezultat i nastavak kvalifikacija čekamo na prvom mjestu s velikim šansama da i ostanemo na njemu – konstatirao je Igor Cvitanović.

A Modrić je načeo Mađare za tu bitnu pobjedu.

– Ne samo Modrić, reprezentacija je bila jako dobra. Igrali su odgovorno, pogotovo u prvom poluvremenu. Sve greške i poklone Mađara su koristili. Štoviše provocirali su te poklone s dobrim pritiskom i dobrom agresijom. Kod Petkovića pak više ne čude ovakvi pogoci. Onaj gol koji je zabio petom je izvrstan, baš u stilu Zlatana Ibrahimovića. Fantastično je igrao u Dinamu, a to potvrđuje i u reprezentaciji. Sigurno da je centralni napadač koji nam je trebao nakon Mandžukića – kaže Cvitanović koji se osvrnuo i na nerealizirani jedanaesterac Ivana Perišića.

– Ivan je igrao gotovo doma jer je iz Omiša i igrači i svi su htjeli da on zabije. Kada se nešto na silu želi nekada se i ne ostvari, ali on je jako bitan u reprezentaciji. Neće ovo njega poljuljati. On je standardan igrač. Odigrao je kvalitetnu utakmicu, imao par dobrih prodora.

No, što je bilo Mađarima? Grešaka su napravili puno previše.

– Teško je objasniti što je bilo njima. No bez obzira na to naši su igrači lijepo ušli u utakmicu, koncentrirano, disciplinirano. Cijelu utakmicu dozvolili su im jednu šansu i to u 89. minuti iz prekida. Ništa nisu prepustili slučaju i to je ono što čini momčad.

Mađari su sada prošlost. Ono što slijedi je Wales (nedjelja, 20.45 ).

Split je ovo zaslužio

– Protiv Walesa će biti potpuno drugačija utakmica. Oni igraju drugačije od Mađarske, ali volio bih vidjeti Hrvatsku koja će ponovno pokazati autoritet, dominirati, držati loptu i iskoristiti svaku grešku.

Naš se nogometni stručnjak osvrnuo i na pune tribine.

– Pokazalo se da Split živi s reprezentacijom. Atmosfera je bila fantastična. Sigurno da je to bio vjetar u leđa od prve sekunde. Split je zaslužio da ima ovakve utakmice – zaključio je Cvitanović.

