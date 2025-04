Perković nakon rušenja Rijeke: 'Da mi je netko ovo rekao, odgovorio bih da je lud'

Nogometaši Dinama u derbiju su 32. kola HNL-a kao domaćini na stadionu u Maksimiru svladali vodeću Rijeku sa 1-0 (1-0) te joj se tako približili na samo jedan bod. Strijelac jedinog gola bio je Marko Pjaca u 13. minuti. Treći Dinamo sada ima 55 bodova, jedan manje od prve Rijeke i drugog Hajduka, a do kraja sezone ostala su četiri kola. Ludu utrku za naslov prvaka komentirao je trener Dinama, Sandro Perković.

"Iskrene čestitke mojoj momčadi, čestitam i Rijeci. Velike zahvale našim navijačima koji su nam i danas bili 12. igrač unatoč našim lošim predstavama. Jedna od stvari koja karakterizira šampionske momčadi je da kad je teško izađu na teren i pobjede. Oni su danas to demonstrirali i okrećemo se novim izazovima", rekao je uvdono terener Dinama pa se osvrnuo na transparent Boysa na kojem je stajalo pitanje: "Igra li vam se danas ili opet šetnja?"​​

"Nisam s igračima to prokomentirao, dobra poruka. Mislim da je i odgovor igrača bio jako dobar", kazao je Perković pa prokomentirao svoju odluku da ostavi Theophilea u igri unatoč žutom kartonu: "Sve je rizik u sportu. Odigrao je vrhunsku utakmicu, najčešće ne mijenjam stopere. Daju stabilnost, Theophile je prekaljeni borac, zna igrati sa žutim kartonom."

"Ne volim mijenjati za vrijeme utakmice. Neću lagati, nisam bio sretan s nekim reakcijama protiv Gorice. Znali smo protiv kakve momčadi igramo, da nam profilno treba 'kilograma' u tim duelima. Danas su Theophile i Torrente odigrali dobro, sretan sam da imam takav izbor", kazao je o svojoj promjeni trener DInama.

"Kad sam preuzeo prije utakmice s Osijekom situacija je bila potpuno drugačija. Da mi je netko tada rekao da ćemo uz poraz u Gorici biti na minus jedan, rekao bih mu da je lud. Iduća utakmica je jako bitna, no neće riješiti sve. Vidimo kakva je liga i što se sve događa. Dok god smo živi, a sad smo jako živi, igrat ćemo do kraja", dodaje Perković.

"RIjeka je prva na tablici, izuzetno ozbiljna i kvalitetna momčad. Prvo poluvrijeme igra je bila na pragu Lige prvaka, no ne možete Rijeku ostaviti bez ičega. Imali smo i malo sreće kod udarca Čopa, no imali smo i mi svoje situacije, nismo otišli na 2:0, no smatram da smo zasluženo pobijedili. Skoncentriran sam maksimalno na utakmice, da izgledamo ovako kao danas, a ne kao prije tri dana. Ne razmišljam ni o čemu drugome, nema previše ni vremena. Situacija je takva da u Dinamu sve situacije moraju funkcionirati" smatra trener.

Gattuso je nakon poraza u Osijeku rekao da navija za Dinamo. Upitan kako komentira njegovu izjavu Perković je rekao: "Nisam vidio tu izjavu, nemam potrebu komentirati te izjave. Slijedi velika utakmica, no neće sezona tada biti riješena." "Mi smo Dinamo i u baš svakoj utakmici idemo na pobjedu. Remi protiv Hajduka neće biti dovoljan", zaključio je.