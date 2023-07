Perišić sve dalje od Poljuda: Tottenham gasi i posljednju nadu da će zaigrati u bijelom dresu

Ivana Perišića željno iščekuju navijači Hajduka, no nade bi im mogao pokositi Tottenham. Premda se u britanskim medijima posljednjih tjedana pojavila informacija da novi trener Ange Postecoglou nema mjesta za hrvatskog reprezentativca, iz Hajduka navode upravo suprotno. Perišić je sada s momčadi otputovao u australski Peth na glavnu fazu priprema londonskog kluba.

Posljednji poziv da se vrati na Poljud uputio mu je Mate Pavić nakon što je u četvrtak osvojio naslov u mješovitim parovima s Ukrajinkom Ljudmilom Kičenok. Tijekom pobjedničkog govora obratio se Perišiću koji je na centralnom terenu bio s kumom Franom Jurčevićem. "Ivane, vrijeme je", rekao je Pavić na što se Perišić nasmijao.

Jedan od problema svakog budućeg transfera je financijske prirode. Naime, Perišić u Tottenhamu ima gotovo 11 milijuna eura plaće, što je gotovo svim zainteresiranim klubovima, osim onih iz Saudijske Arabije, nedostižna brojka. Perišić želi doći u Hajduk, potvrdili su iz samog kluba, kao i njegov bivši suigrač Ivan Strinić, ali to se sada čini teško ostvarivima.

Tijekom priprema Tottenham će odigrati tri utakmice. Protiv West Hama u utorak, protiv Leicestera u nedjelju 23. srpnja te protiv Lion City Sailorsa u srijedu 26. srpnja. Nekoliko igrača će izostati s priprema, a među njima se ističe Hugo Lloris kojem je dozvoljeno da ne putuje kako bi ostvario svoj transfer.

Slična situacija kao i sa Perišićem je ona u vezi zvijezde Spursa, Harryja Kanea. Za napadača koji ima neobično malo trofeja za svoju kvalitetu zainteresiran je Bayern. Do sada su već uputili dvije ponude u visini do 80 milijuna eura, no Tottenham ga se neće tako lako odreći i traži 100 milijuna.

