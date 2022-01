Pavić zavapio nakon ispadanja: Publiku ne bi "ubilo" da pokaže malo poštovanja

Najbolji svjetski par Nikola Mektić i Mate Pavić poražen je u petak u drugom kolu igre parova Australian Opena od Australaca Thanasi Kokkinakisa i Nicka Kyrgiosa sa 6-7 (8), 3-6 u meču koji je trajao sat i 36 minuta.

Mektić i Pavić su na početku susreta izgubili servis, ali su ga već u sljedećem gemu uspjeli vratiti, a potom su napravili još jedan break za vodstvo 4-2. No, Kokkinakis i Kyrgios odmah vraćaju izgubljeni servis i nakon toga više nije bilo prilika za obrat, pa je prvi set otišao u tie-break. U 13. igri hrvatski par je uspio spasiti tri set lopte, ali četvrtu je australski dvojac uspio realizirati.

U drugom setu za Mektića i Pavića koban je bio šesti gem u kojem su uspjeli spasiti dvije break lopte, ali ne i treću, pa su Kokkinakis i Kyrgios poveli 4-2. Do kraja meča hrvatski par više nije došao u priliku da vrati izgubljeni servis i Australci su mogli proslaviti plasman u treće kolo.

"Jako su glasni i naravno da navijaju za svoje, ali ne bi ih ubilo da pokažu poštovanje i prema protivnicima. Vidjeli smo kako je bilo i u meču Kyrgiosa s Medvjedevim. Takvi su ovdje, navikli smo, ali kao što sam rekao, ne bi bilo zgorega da pokažu malo poštovanja", rekao je Pavić.

Mate Pavic is getting frustrated with the whole spectacle. This crowd and the atmosphere is electric. Kyrgios & Kokkinakis 7-6(8), 5-2 up. One game away from knocking out the No. 1 seeds & 3x major winners. #AusOpen pic.twitter.com/31u8QNqhho