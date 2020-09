Partizan i Crvena zvezda se dogovorili, ABA liga ipak ide dalje

Iako to tako još u četvrtak navečer nije izgledalo, regionalna ABA liga ipak će se igrati. Tako su odlučili njeni vlasnici, to jest klubovi koji su potisnuli različitosti u stavovima u drugi plan, pa su suglasni oko nastavka natjecanja bili i dosad suprotstavljeni Partizan s jedne, a Crvena zvezda i njena filijala FMP s druge strane.

Zvezda se izuzela, Cibona suzdržana

Iako je u petak bilo vrlo napeto jer je sastanak održan bez Zvezde, FMP-a i Cibone, prisutni klubovi odlučili su da se prekinuta sjednica nastavi u subotu sa ili bez spomenutih klubova. A oni su se ipak pojavili na zoom skupštini na kojoj se Zvezda, nakon uvodnog dijela, isključila da bi se izuzela od glasovanja, FMP je u većini stvari bio protiv, a Cibona suzdržana.

Subotnja sjednica bila je podređena stavkama koje su nužne za odvijanje lige kao što su propozicije natjecanja, sudačka lista, COVID-19 protokoli te davanje ovlasti direktoru Dubravku Kmetoviću i sportskom direktoru Miliji Vojinoviću. A novoimenovani direktor za disciplinskog suca predložio je odvjetnika Mara Ogrestu, no onda su se neki klubovi tome usprotivili pa je uslijedio izravni telefonski poziv dosadašnjem disciplincu Saši Pavličiću Bekiću. A njega su pitali, a to ga svih u svih ovih korona mjeseci nitko nije pitao, je li zainteresiran da i dalje obnaša posao koji je radio. A radio ga je tako da su ga neki u šali prozvali jednim od najjačih sponzora lige, i to zbog svih onih novčanih kazni naplaćenih od klubova, pa će Saša zadržati tu neovisnu dužnost.

Razgovaralo se i o prijenosu vlasništva, što je dokument na kojem je nedostajao potpis Partizana, koji je inzistirao da za eventualne sporove ne bude mjerodavan samo Trgovački sud u Zagrebu nego i Sud sportske arbitraže u Lausannei. No, to kao i neke druge pravne teme bit će sadržaj sljedeće sjednice Skupštine. Baš kao i ona o preoblikovanju ABA lige od javnog trgovačkog društva (j. t. d.) u društvo s ograničenim odgovornostima (d. o. o.), kojim činom će klubovima poput Zvezde biti umanjena moć utjecaja na funkcioniranje lige. Jer, ubuduće će za to biti odgovoran menadžment, a ne Predsjedništvo lige. Naime, ako ABA liga postane d.o.o., onda će vođenje lige biti odvojeno od izravnog utjecaja klubova.

Liga počinje 2. listopada

Sada je najvažnije da liga počne, a kreće u petak 2. listopada kada, ko za vraga, nejaka Cibona dočekuje euroligaša Crvenu zvezdu. A u prvom kolu uslijedit će i dalmatinsko-crnogorski derbiji jer Zadar dočekuje Mornara, a Split gostuje u Podgorici kod Budućnosti. A svi se klubovi nadaju da na granicama neće imati problema, za što će im trebati negativni testovi iz ovlaštenih zdravstvenih institucija.